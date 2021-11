Les révélations d’Adele dans une interview avec Oprah Winfrey 1:42

. – Ce mercredi, Adele a sorti une nouvelle vidéo dans laquelle elle chante de tout son cœur en détruisant le nôtre.

Adele a posté la vidéo de sa chanson « To Be Loved » sur son compte Instagram vérifié et aucun sentiment n’est assez profond pour expliquer l’expérience.

« Être aimé et aimer au maximum / signifie perdre toutes les choses sans lesquelles je ne peux pas vivre », chante-t-il dans son thème en anglais. « Qu’on sache que je choisirai de perdre / C’est un sacrifice, mais je ne peux pas vivre dans le mensonge / Qu’on sache, qu’on sache que j’ai essayé. »

Personne ne chante une ballade de chagrin comme Adele, alors nous avons tous le cœur brisé.

La chanson est l’un des singles de son nouvel album « 30 » qui, selon Adele, parle de son divorce.

Elle en a fait la promotion partout, y compris dans une émission spéciale de CBS qui a obtenu des notes élevées.

« 30 » sort vendredi, ce qui n’est pas assez tôt pour les Daydreamers, comme leur base de fans fidèles est connue. « Daydreamer » était le titre d’une chanson de son premier album « 19 », sorti en 2008.