Adele présente une superbe nouvelle ballade Hold On dans la publicité de Noël d’Amazon

Adele fait magnifiquement la bande-son de la publicité de Noël d’Amazon (Photo: .)

Adele nous a bénis avec un avant-goût de sa nouvelle chanson, Hold On, avant la sortie de son quatrième album 30.

La superbe ballade gospel fournit la bande originale de la publicité de Noël d’Amazon, qui a été publiée dimanche soir.

L’annonce commence par une jeune fille marchant dans un métro sombre avant d’émerger dans la lumière du jour au milieu de l’agitation d’une grande ville. La voix familière d’Adele commence alors à roucouler les premières lignes de Hold On alors que la fille rencontre un groupe d’amis d’école.

Assise dans la salle de classe, elle découvre qu’il y a un examen à venir, mais cela ne l’empêche pas de sortir en ville pour une soirée. L’étudiante rentre plus tard chez elle sous l’œil vigilant de sa voisine qui semble s’inquiéter.

Un reportage indique ensuite en arrière-plan: « Dans d’autres nouvelles, les cas d’anxiété chez les jeunes adultes augmentent alors que les experts mettent en garde contre les effets sur le bien-être causés par la pandémie. »

Le sympathique voisin envoie gentiment un colis de soins à la jeune fille qui semble seule pendant la période des fêtes.

https://www.youtube.com/watch?v=1z73AKLBgLg

Il se termine par le message sincère : « Bienveillance. Le meilleur cadeau.’

Les paroles de la ballade au piano d’Adele incluent: «Je jure devant Dieu que je suis un tel gâchis, plus j’essaie, je regrette / Chaque jour, j’ai l’impression que la route sur laquelle je suis peut s’ouvrir et m’avaler tout entier.

« Que le temps soit patient / Que la douleur soit gracieuse / Tiens bon, tiens bon / Je survivrai. »

Hold On est la deuxième chanson qu’Adele a révélée de l’album 30 après avoir sorti Easy On Me en tant que single principal le mois dernier.

La femme de 33 ans a discuté de l’inspiration derrière Hold On dans sa récente interview avec Vogue US, et a déclaré: « Ce qu’ils chantent tous, c’est ce que mes amis me disaient. C’est pourquoi je voulais qu’ils la chantent, plutôt qu’une véritable chorale.’

Son quatrième album studio contient des chansons écrites sur son divorce avec Simon Konecki et comme un moyen d’expliquer la séparation à leur fils Angelo.

Adèle



Adele est revenue sur la scène londonienne ce week-end pour la première fois en quatre ans pour interpréter des chansons de 30 et ses plus grands succès pour le prochain An Audience With Adele d’ITV.

L’album 30 d’Adele sortira le 19 novembre et An Audience With Adele sera diffusé sur ITV le 21 novembre.

