Adele reprend le rejet de Peppa Pig Collab, dit qu’elle le regrette

Adèle revient sur son rejet sévère du porc de dessin animé le plus aimé de son pays, Peppa Pig, affirmant qu’elle est définitivement prête à collaborer avec elle … après une confrontation à l’antenne.

Si vous l’avez manqué … lors du tout premier IG Live de la chanteuse « Easy on Me » le week-end dernier, elle a répondu à la question d’un fan sur le travail avec Peppa avec un « NOOOO ! » très direct.

Alors, Peppa a appelé lors de l’interview d’Adele vendredi dans l’émission « Capital Breakfast » et l’a appelée … en disant que cela la rendait vraiment triste d’être rejetée et a demandé: « Tu ne m’aimes pas? »

Mais tout va bien dans le monde des fans de Peppa et Adele maintenant, car la chanteuse admet qu’elle s’est immédiatement sentie mal à propos de sa réponse et « chaque fois que vous voulez aller sauter dans des flaques boueuses et chanter dans des flaques boueuses, je suis avec vous les filles ».

Avec ce bœuf rapidement écrasé, Peppa est libre de retourner à troller d’autres artistes à propos de leurs critiques d’albums – comme Kanye — et apporter son soutien total au prochain album d’Adele — comme sa meilleure amie Canard fait.

Comme nous l’avons dit … tout va bien dans le monde.