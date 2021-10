Adele révèle la clé pour manger des hamburgers et avoir un grand corps

« J’ai appris à cuisiner tout seul à l’âge de 18 ans. Je recevais plein de plats à emporter et cela me coûtait trop cher, alors je pense avoir lu ’30 -Minute Meals’ de Jamie Oliver. C’est ainsi que j’ai appris les bases de la cuisine », a-t-il commenté. Adèle.

L’interprète a acheté trois résidences à Los Angeles. (Instagram / Adèle)

Parmi ses plats vedettes, il y a des pâtes italiennes épicées et chaque dimanche il prépare un plat très british : le rôti du dimanche. « Mon plat britannique préféré serait le rôti du dimanche, qui est le préféré de mon fils. » Le plat se compose de rôti de bœuf, de pommes de terre au four, de sauce et peut-être d’un pudding du Yorkshire.