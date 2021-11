Adele révèle la liste des chansons ’30’ | Rap-Up

A un peu moins de trois semaines de sa sortie, la tracklist du nouvel album d’Adele 30 a été dévoilée.

La collection de 12 titres comprend le single « Easy On Me », qui reste n ° 1 pour une deuxième semaine sur le Billboard Hot 100. D’autres chansons incluent « My Little Love », « Cry Your Heart Out » et « I Drink Wine . » Le regretté pianiste de jazz Erroll Garner est présenté sur « All Night Parking ».

L’édition de luxe de Target ajoute trois morceaux bonus dont « Wild Wild West », « Can’t Be Together » et un remix de « Easy On Me » avec Chris Stapleton.

Cela fait six ans qu’Adele a sorti son dernier album, 25. « J’étais certainement loin de l’endroit où j’avais espéré être quand j’ai commencé il y a 3 ans », a écrit Adele, qui s’est mariée et a divorcé de Simon Konecki au cours des années. depuis 25 ans. « Bien au contraire en fait. Je compte sur la routine et la cohérence pour me sentir en sécurité, je l’ai toujours fait. Et pourtant, j’étais même sciemment-volontairement, me jetant dans un labyrinthe de désordre absolu et de troubles intérieurs ! »

Adele a qualifié l’album de « monter ou mourir tout au long de la période la plus mouvementée de ma vie » et l’a comparé à un « ami qui est venu avec une bouteille de vin et un plat à emporter pour me remonter le moral ».

Dans son interview avec Vogue, Adele a déclaré que What’s Going On de Marvin Gaye servait de « très grande référence » et a crédité Tyler, le créateur et Skepta de l’avoir inspirée à incorporer des notes vocales.

« C’est sensible pour moi, ce disque, à quel point je l’aime », a-t-elle déclaré. « Je dis toujours que 21 ne m’appartient plus. Tout le monde l’a tellement pris dans leur cœur. Je ne lâche pas celui-ci. C’est mon album. Je veux me partager avec tout le monde, mais je ne pense pas que je laisserai jamais celui-ci partir. »

Adele fera ses débuts avec les chansons de son nouvel album lors de son émission spéciale CBS aux heures de grande écoute, « Adele One Night Only ». Enregistré depuis l’observatoire Griffith de LA, l’événement de deux heures sera diffusé le dimanche 14 novembre à 20h30.

30 arrive le 19 novembre. Voir la liste des chansons ci-dessous.

30 Liste des pistes

1. « étrangers par nature »

2. « Facile pour moi »

3. « Mon petit amour »

4. « Pleurez votre cœur »

5. « Oh mon Dieu »

6. « Puis-je l’obtenir »

7. « Je bois du vin »

8. « Stationnement toute la nuit » (avec Erroll Garner)

9. « Femme comme moi »

10. « Attendez »

11. « Être amoureux »

12. « L’amour est un jeu »

Pistes de l’édition Deluxe de Target

13. « Wild Far West »

14. « Je ne peux pas être ensemble »

15. « Easy On Me » (avec Chris Stapleton)