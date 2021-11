Adele révèle la tracklist de son nouvel album 30

La tracklist du nouvel album d’Adele 30 a été dévoilée, comme le souligne Rolling Stone. Il a été rendu public via les différentes listes du disque de Target. En plus du single « Easy on Me », 30 propose un morceau intitulé « I Drink Wine » et un interlude intitulé « All Night Parking », qui crédite le regretté pianiste de jazz Erroll Garner. De plus, un CD exclusif à Target contient trois chansons bonus, dont une nouvelle version de « Easy on Me » avec Chris Stapleton. Retrouvez la tracklist d’Adele ci-dessous.

30 est la suite d’Adele au 25 de 2015. Le nouveau record est sorti le 19 novembre via Columbia.

30:

01 Des étrangers par nature

02 Doucement pour moi

03 Mon petit amour

04 Pleure ton coeur

05 Oh mon Dieu

06 Puis-je l’obtenir

07 Je bois du vin

08 Stationnement toute la nuit (Interlude) (avec Erroll Garner)

09 Femme comme moi

10 Attendez

11 être aimé

12 L’amour est un jeu

13 Wild Wild West (Piste bonus)

14 Je ne peux pas être ensemble (Piste bonus)

15 Easy on Me (Bonus Track) (avec Chris Stapleton)