Adele révèle le cadeau excentrique que James Corden lui a offert

Adele est peut-être la plus grande fan de Céline Dion ! Au cours du nouveau segment « 73 Questions » de Vogue avec la chanteuse, 33 ans, elle a admis que son bien le plus précieux était un morceau encadré du chewing-gum de l’artiste « My Heart Will Go On » – avec l’aimable autorisation de James Corden.

« James Corden, qui est un de mes amis mais qui fait aussi du Carpool Karaoke, ce que j’ai fait, il l’a fait avec elle et savait à quel point j’étais fan d’elle », a déclaré l’interprète de « Easy On Me » au magazine. « Et donc il lui a fait cracher son chewing-gum dans un morceau de papier et l’a encadré pour moi. » Elle ajouta avec un petit rire : « Et c’est mon bien le plus fier ! »

Adele et Dion se sont rencontrés en 2018, lorsque la chanteuse « Hello » a rendu visite à « Queen Celine » dans les coulisses de son spectacle à Las Vegas pendant que Dion se remettait de la grippe. « Je n’ai pas pu faire tous mes spectacles, mais j’étais ravie qu’Adele soit venue à l’un d’entre eux … Je l’aime tellement », a écrit l’interprète de « It’s All Coming Back to Me Now » sur Instagram à l’époque aux côtés d’un douce photo des deux. Adele, qui portait une chemise avec son idole sur la photo, a commenté : « Reine Céline ! Quel spectacle, un moment fort de ma vie. Merci beaucoup pour l’attention portée à votre public et votre humour insensé. »

Dion a ensuite rejoint Corden pour Carpool Karaoke en mai 2019, chantant « It’s All Coming Back to Me Now », « I Drove All Night » et même « Baby Shark » dans la voiture avec le comédien. Les deux ont fait passer les choses au niveau supérieur avec leur duo de la célèbre chanson de Dion de Titanic, chantant juste la première ligne avant que la star de Cats décide qu’ils devaient faire un plus grand spectacle.

« Il y a quelque chose qui ne va pas avec ça, il y a quelque chose qui ne va pas. Ça ne semble pas assez grand, tu sais ? a-t-il dit, à quoi Dion a répondu: « Je pense que j’ai une idée. Suivez-moi. » Le plan suivant montre Corden debout derrière Dion sur une réplique du bateau du film, le chanteur arborant même une réplique du collier Heart of the Ocean que le personnage de Kate Winslet porte dans le film.