Adele montre le « pouvoir du maquillage » dans une session de relooking YouTube avec l’icône de beauté NikkieTutorials. La chanteuse « Easy on Me » a commencé le tutoriel, publié jeudi, avec un visage complètement nu, alors que Nikkie expliquait qu’elle allait laisser une moitié de son visage sans maquillage tout en faisant un visage glam complet sur l’autre moitié.

« Vous voyez vraiment le pouvoir du maquillage quand elle le fait avec la moitié de mon visage, c’est sûr », a plaisanté Adele. Tout au long du didacticiel, Adele a parlé franchement de sa routine beauté, qui comprend désormais la teinture de ses sourcils à la maison. « J’aime les sourcils. Mais aussi, si je ne me colore pas les sourcils – comme ceux-ci sont teints – je ressemble à Voldemort », a expliqué la gagnante d’un Grammy à propos de ses sourcils emblématiques.

Parce qu’elles « deviennent si pâles et blondes » sans attention, Adele a révélé qu’elle avait appris à teindre ses propres arches pendant la pandémie. « J’y allais toutes les semaines parce que je suis vraiment juste. Un jour, j’ai fait beaucoup de recherches, regardé une vidéo YouTube, commandé tous les produits sur Amazon. Je le fais moi-même une fois par semaine maintenant », a-t-elle partagé.

Bien que l’auteur-compositeur ne se maquille pas beaucoup lorsqu’elle ne travaille pas, elle a expliqué l’idée derrière son look beauté « de base ». « J’aime juste un bon eye-liner, comme un œil de chat liquide. Un bon œil profilé », a-t-elle déclaré, ajoutant: « J’ai juste l’impression que c’est mon aliment de base. De plus, sans me vanter, j’ai de si bons yeux pour le maquillage. J’ai les yeux de ma nana. J’ai une vraie orbite. Je l’ai eu de ma nana. Chaque fois que je rencontre un maquilleur, ils vont vraiment en ville sur mes paupières. «

Se maquiller et se coiffer pour le travail n’est pas une blague quand elle doit s’asseoir sur la chaise, ce qui prend « au moins deux heures » qui peut parfois « aller jusqu’à trois ». Lorsque Nikkie a terminé sa transformation, Adele a été choquée de voir à quel point les moitiés de son visage étaient différentes. « Wow, c’est sauvage ! » Adele a déclaré en plaisantant: « Je ressemble au Joker – d’une manière géniale! Tu as fait ça très, très vite. C’est incroyable! »

Nikkie, dans la description de la vidéo, s’est enthousiasmée de se mettre au travail avec l’icône de la musique. « ADELE !!! – QUELQU’UN PEUT ME PINCER ?? » elle a commencé. « Je rêvais de travailler avec Adele depuis des ANNÉES maintenant, alors quand elle m’a demandé de me maquiller pour célébrer le lancement de son nouvel album ’30’, j’ai su que je devais trouver quelque chose de spécial. »