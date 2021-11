Adele révèle les origines de l’une de ses plus grandes chansons avec Oprah Winfrey pour CBS Special

Adele est de retour après des années loin des projecteurs, et elle revient dans sa mode typiquement glamour. Son quatrième album studio, 30, sort le 19 novembre et l’interprète de « Easy On Me » organise une émission télévisée spéciale de deux heures qui présentera la musique de son nouvel album et une interview d’Oprah Winfrey. L’émission spéciale, intitulée Adele One Night Only, sera diffusée sur CBS le dimanche 14 novembre, cinq jours avant la sortie de son quatrième album très attendu 30.

Dans un aperçu exclusif pour PopCulture.com, Adele s’ouvre à Winfrey sur l’une de ses plus grandes chansons. « Bonjour », le premier single d’Adele sur 25, est devenu l’un de ses succès emblématiques et elle ouvrira le spécial CBS avec cette chanson bien qu’elle soit une vitrine pour 30. « Je vais toujours commencer par » Bonjour « . » explique-t-elle à Winfrey. « Ce serait un peu bizarre si c’était à mi-parcours du tournage, vous savez ? Alors oui, je commence par ça. »

Dans le clip, Adele explique également à quel point « Bonjour » était « le début de ma tentative de me trouver, et je n’avais pas encore compris ce que je devais faire pour cela ». Adele a expliqué à Winfrey que la chanson a également une signification particulière pour elle à chaque étape de sa vie. « Quand je l’ai écrit, c’était une véritable ode à aimer, petit moi, plus vieux moi, toutes ces choses », a-t-elle déclaré. « C’est juste une chanson sur le genre ‘Je suis toujours là.’ Du genre : ‘Bonjour, je suis toujours là, j’existe toujours dans tous les aspects de ma vie.' »

L'émission spéciale devrait couvrir la nouvelle musique d'Adele, sa perte de poids, le fait d'être la mère de son fils Angelo, 9 ans, et son divorce avec son ex-mari Simon Konecki, et dans une nouvelle interview avec Rolling Stone, le gagnant d'un Grammy a admis qu'elle était « f—— dévastée » après leur séparation. « Je ne me connaissais pas vraiment moi-même », a-t-elle déclaré au magazine. « Je pensais que oui. Je ne sais pas si c'était parce que mon Saturne est revenu ou si c'était parce que j'étais bel et bien en train d'entrer dans la trentaine, mais je n'aimais tout simplement pas qui j'étais. Je ne l'ai pas aimé Je me connais vraiment. Je pensais que oui. Mais je n'aimais tout simplement pas qui j'étais.