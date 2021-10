Adele révèle que son nouveau single record a en fait laissé ses amis proches se sentir froids

Alors que les fans d’Adele ont rapidement adopté sa nouvelle chanson, « Easy on Me », ses amis n’ont pas été impressionnés au début. Dans une nouvelle interview avec BBC1 Radio, Adele a déclaré qu’il avait fallu un certain temps à ses amis pour s’habituer à la piste. « Easy on Me » est la première nouvelle chanson d’Adele depuis qu’elle a sorti son album 25 en novembre 2015. La chanson apparaîtra sur son prochain album, 30, qui sortira le 19 novembre.

« J’ai envoyé un extrait de moi le chantant pendant que je l’écrivais à trois de mes amis les plus proches ici », a déclaré Adele à l’animateur de BBC1 Radio Breakfast Show Greg James le 15 octobre, rapporte Entertainment Weekly. « Et l’un n’a pas aimé ça, l’autre était comme, ‘Eh bien, ouais, peut-être, continue d’essayer’, et l’autre était, ‘Je suis occupé à travailler.’ C’était donc la réponse parfaite pour moi. »

Bien que ses amis proches aient des sentiments mitigés à propos de la chanson, ils « aimaient » sa patience avec la chanson. « Je suis une personne tellement instinctive. Je vais me dire ‘Je n’aime pas ça, oublie ça!’ Je suis comme ça avec ma musique », a déclaré l’interprète de « Rolling in the Deep » à propos de son processus d’écriture de chansons. « Je suis comme ça avec juste des choses que je veux faire. Je suis comme ça avec mes sentiments et tout ça et je pense qu’il était clair pour eux dans les paroles que j’ai attendu mon temps et que je ne réagissais pas à un réaction ou quelque chose comme ça. C’était juste un sentiment que j’avais agité pendant un moment. «

Certains de ses amis étaient simplement heureux de l’entendre chanter à nouveau, a admis Adele. « Je ne fais pas de musique pendant mon temps libre », a-t-elle dit à James. « Ce n’est pas un muscle que j’utilise pour écrire ou chanter. Donc, la plupart du temps, mes meilleurs amis et même mon manager, la plupart du temps, leur première réponse est » c’est juste agréable de t’entendre chanter à nouveau. « »

« Easy on Me » est le premier single de 30 ans, nommé d’après l’âge d’Adele lorsqu’elle a commencé à travailler dessus. La plupart des chansons ont été inspirées par son divorce avec son ex-mari Simon Konecki, avec qui elle partage un fils de 9 ans, Angelo. Dans une interview avec British Vogue, Adele a déclaré qu’elle espérait que son fils pourrait comprendre le divorce à travers l’album. « J’avais juste l’impression de vouloir lui expliquer, à travers ce disque, quand il a la vingtaine ou la trentaine, qui je suis et pourquoi j’ai volontairement choisi de démanteler toute sa vie à la recherche de mon propre bonheur », a-t-elle déclaré. « Cela le rendait vraiment malheureux parfois. Et c’est une vraie blessure pour moi que je ne sais pas si je pourrai un jour guérir. »

Bien que « Easy on Me » soit inspiré par les sentiments personnels d’Adele, la chanson a clairement résonné avec tous ceux qui l’ont entendue, un peu comme la musique de 21 et 25. Vendredi, Spotify a annoncé qu’Adele avait établi un nouveau record, avec le plus de streams. en une seule journée pour une chanson. BTS détenait auparavant le record lorsque « Butter » a enregistré 11 millions de flux en une journée en mai. Dimanche après-midi, « Easy on Me » comptait déjà plus de 40 millions de streams.