Adele révèle son premier single, la vidéo du prochain album ’30’

Adele a sorti jeudi sa première nouvelle chanson en cinq ans. « Easy on Me » donne un aperçu de son prochain album, 30, son premier depuis 25 est sorti en novembre 2015. Le single est sorti un jour après qu’Adele a partagé une déclaration sur le nouvel album, qu’elle a commencé à enregistrer il y a près de trois ans. 30 sortira le 19 novembre.

La vidéo de « Easy on Me » est principalement en noir et blanc, reflétant l’ambiance de la chanson. Cela commence par un long segment avant même que la chanson elle-même ne commence, alors qu’Adele s’apprête à quitter une maison qui ressemble à celle de sa vidéo « Hello » pour la dernière fois. La chanson ne commence que lorsqu’elle met une cassette et démarre, passant devant un panneau « À vendre » alors qu’elle met le passé derrière elle.

Mercredi, Adele a annoncé qu’elle était enfin prête à en libérer 30, qui seront en fait publiées après ses 33 ans. médias. « J’ai perdu de nombreuses couches, mais je me suis aussi enveloppé dans de nouvelles. J’ai découvert des mentalités vraiment utiles et saines pour diriger, et j’ai l’impression d’avoir enfin retrouvé mes sentiments. J’irais jusqu’à dire que je ‘ Je ne me suis jamais senti aussi paisible de ma vie. Et donc, je suis prêt à enfin sortir cet album. «

Elle a qualifié le travail sur l’album de » chevaucher ou mourir » pendant une période tumultueuse de sa vie, en référence à son divorce avec Simon Konecki. La chanteuse a également rappelé comment un ami proche l’avait aidée pendant ces temps sombres. « Cet ami qui, quoi qu’il arrive, s’est renseigné sur moi même si j’avais arrêté de les contacter parce que j’étais devenu tellement consumé par mon propre chagrin », a écrit Adele. « J’ai soigneusement reconstruit ma maison et mon cœur depuis lors et cet album le raconte. La maison est là où se trouve le cœur. »

30 comprend des collaborations avec bon nombre des mêmes scénaristes et producteurs avec lesquels elle a travaillé sur 25, y compris Greg Kurstin, les producteurs Max Martin et Shellback. Ludwig Gorannsson, Tobias Jesso Jr., Tyler the Creator et Skepta ont également contribué à l’album. Les voix sont également les démos originales car elles ont un charisme qu’elle ne peut pas reproduire en studio, a déclaré Adele à Vogue.

« Il n’y a pas de ‘Bonjour’ grandiloquent », a-t-elle dit à propos de la musique sur 30. « Mais je ne veux pas d’une autre chanson comme celle-là. Cette chanson m’a catapulté dans la gloire à un autre niveau que je ne veux pas reproduire . Je ne dis pas que j’ai ‘Bonjour’ dans ma poche. J’étais juste conscient que je ne voulais pas que mon histoire sur cet album sonne comme ça. «