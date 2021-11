Adele révèle une invitée spéciale lors d’un concert d’une seule nuit qui l’a rendue très nerveuse

Le concert d’Adele devant l’observatoire Griffith mettait en vedette un public rempli de célébrités de premier plan, mais il n’y avait qu’une seule personne dans la foule qui la rendait vraiment nerveuse. C’était la première fois qu’elle se produisait devant son fils de 9 ans, Angelo. Le concert était la pièce maîtresse de l’émission spéciale Adele One Night Only sur CBS dimanche soir, aux côtés d’une interview avec Oprah Winfrey.

Juste avant le début de la spéciale, Adele s’est rendue sur Twitter, où elle a révélé qu’elle n’avait « jamais été aussi nerveuse de ma vie » en se produisant devant Angelo. Elle a également remercié Winfrey de « m’avoir permis de dire ma vérité avec amour dans un espace sûr » et a noté à quel point elle se sentait chanceuse d’avoir la chance d’interpréter de nouvelles chansons devant une foule pendant la pandémie de coronavirus. « Après avoir vécu de telles montagnes russes ces dernières années, puis la pandémie, il était difficile d’imaginer être à nouveau sur scène en train de chanter », a écrit Adele. « Donc, le fait que j’ai pu et aussi chanter mes nouvelles chansons, me fait ressentir un million de choses à la fois! »

C’était aussi la première fois que mon fils me voyait sur scène et je n’ai jamais été aussi nerveuse de ma vie !! J’espère que vous l’aimez, connectez-vous ce soir à 20h30 ET / 20h PT sur CBS x – Adèle (@Adele) 14 novembre 2021

La performance d’Adele au monument de Los Angeles a été filmée le mois dernier, avec un groupe de célébrités dans la foule. Pendant l’émission spéciale de CBS, les fans ont pu apercevoir Seth Rogen, Gayle King, Ellen DeGeneres, Lizzo, Dwayne Wade, Gabrielle Union, Melissa McCarthy, Sarah Paulson, Leonardo DiCaprio, Gordon Ramsay, James Corden, Donald Glover, Jesse Tyler Ferguson et Ava DuVernay . La setlist d’Adele comprenait un mélange de ses nouvelles chansons, ainsi que des succès passés comme « Hello » et « Someone Like You ».

Alors que la pandémie est toujours en cours, Adele a déclaré à Rolling Stone qu’elle n’envisageait pas de faire une tournée à l’appui de 30, donc son spectacle Griffith Observatory pourrait être la seule fois où elle interprète « Easy on Me » et d’autres chansons du disque pendant longtemps. « C’est trop imprévisible, avec toutes les règles et tout ça », a expliqué Adele. « Je ne veux pas que quiconque vienne à mon émission effrayé. Et je ne veux pas non plus attraper COVID. »

Adele, maintenant âgée de 33 ans, a commencé à écrire l’album à l’âge de 30 ans et cela arrive six ans après la sortie de 25. Bien qu’elle aurait pu le repousser à nouveau, elle a décidé que maintenant était le meilleur moment pour le sortir ou il n’allait jamais sortir. « S’il ne sortait pas maintenant, je pense que je ne le sortirais probablement jamais », a-t-elle déclaré. « Je sais que j’aurais changé d’avis et me serais dit ‘C’est parti. Commençons le prochain album.’ Et je ne pouvais pas faire ça à cet album. J’ai l’impression qu’il mérite de sortir. »

30 visites dans les magasins vendredi. Pendant ce temps, Adele One Night Only sera disponible en streaming sur la plateforme de streaming de ViacomCBS Paramount+ après ses débuts sur CBS.