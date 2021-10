Adele revient avec une nouvelle musique, spécial CBS | VIDÉO

https://www.youtube.com/watch?v=U3ASj1L6_sY

*Adèle s’est inscrite une émission spéciale de deux heures sur CBS intitulée, à juste titre, « Adele One Night Only », un concert pour célébrer la sortie de son quatrième album, « 30 ».

Ce sera son premier nouveau morceau en six ans. Il comportera également une interview exclusive avec Oprah Winfrey.

L’événement de deux heures sera diffusé le dimanche 14 novembre (20 h 30-22 h 30, HE / 20 h 00-22 h 00, heure du Pacifique) sur le réseau de télévision CBS, et disponible en streaming en direct et à la demande. sur Paramount+.

La première chanson de l’album, intitulée « Easy on Me », vendredi dernier.

PLUS DE NOUVELLES SUR EURWEB : NeNe Leakes aurait étouffé Kim Zolciak-Biermann pendant le tournage de RHOA

Intégrer à partir de .

« Quand je l’écrivais, c’est mon ami qui est venu avec une bouteille de vin et un plat à emporter pour me remonter le moral », a-t-elle écrit. « Mon ami sage qui donne toujours les meilleurs conseils. Sans oublier celui qui est sauvage et dit ‘C’est votre retour de Saturne les filles, merde, vous ne vivez qu’une fois.’ L’amie qui restait éveillée toute la nuit et me tenait la main pendant que je sanglotais sans cesse sans savoir pourquoi. L’ami se lève et part qui viendrait me chercher et m’emmènerait quelque part, j’ai dit que je ne voulais pas y aller mais que je voulais juste me faire sortir de la maison pour de la vitamine D.

«Cet ami qui s’est faufilé et a laissé un magazine avec un masque facial et des sels de bain pour me faire sentir aimé tout en me rappelant par inadvertance non seulement le mois que nous étions, mais que je devrais probablement prendre soin de moi! Et puis cet ami qui, quoi qu’il arrive, s’est renseigné sur moi même si j’avais arrêté de s’occuper d’eux parce que j’étais devenu tellement consumé par mon propre chagrin. Depuis, j’ai minutieusement reconstruit ma maison et mon cœur et cet album le raconte », a-t-elle révélé via une annonce.