Adele se remarierait-elle ? Voici ce qu’elle dit

Ce n’est pas parce que le mariage d’Adele n’a pas duré qu’elle ne prévoit pas de bonheur pour toujours et qu’elle dit non au mariage. L’interprète de « Easy On Me » a épousé Simon Konecki en 2018. Ils se sont séparés l’année suivante après neuf ans ensemble. Elle admet que la rupture avec son amour de longue date et le père de son fils a été brutale, les deux restent des amis proches. En fait, Adele parle avec amour de Konecki, y compris lors de sa récente rencontre avec Oprah Winfrey.

Le divorce a été une surprise pour beaucoup car Adele et son ex restent des amis proches. Alors qu’elle parlait avec Rolling Stone en novembre, les deux s’envoyaient des mèmes par SMS. Pourtant, elle a dit qu’elle avait réalisé qu’il manquait quelque chose à son mariage. Par Adele, elle a découvert qu’elle se contentait de ce qu’elle pensait être censée faire et qu’elle n’était pas vraiment heureuse.

« Je ne me connaissais pas vraiment moi-même », a-t-elle déclaré. « Je pensais que oui. Je ne sais pas si c’était à cause de mon retour de Saturne ou si c’était parce que j’allais bel et bien entrer dans la trentaine, mais je n’aimais tout simplement pas qui j’étais… Cela m’a rendu vraiment triste. Ensuite, avoir tant de gens que je ne connais pas que je n’ai pas fait que ça marche… ça m’a dévasté putain. J’étais gêné. Personne ne m’a fait me sentir gêné, mais vous vous sentez comme si Je fais du bon travail. »

Pourtant, cela ne veut pas dire qu’elle n’est pas prête à redescendre l’allée. En discutant avec son collègue musicien John Mayer dans son émission de radio SiriusXM, Adele a dit à Mayer qu’elle croyait toujours au mariage. Lorsque Mayer lui a demandé s’il devait ou non marcher dans l’allée, Adele a dit oui. « Je pense que le mariage est une chose vraiment incroyable », a-t-elle déclaré à Mayer. « Je sais que certaines personnes pensent probablement que je ne penserais pas cela, et comme j’ai abandonné. Je pense que vous devriez. Je ne peux pas vraiment dire pourquoi. Mais, je suis définitivement à nouveau ouvert au mariage. Je suis définitivement am. Le sentiment que j’ai eu en étant marié était le sentiment le plus sûr que j’aie jamais eu dans ma vie. Malheureusement, cela n’a pas fonctionné. Mais, vous savez, le mariage me manque. »

Adele n’a que de l’amour pour Konecki. Elle dit qu’elle est simplement devenue malheureuse et a réalisé qu’elle n’était pas censée être avec lui. Pourtant, ses souvenirs de leur temps ensemble sont bons. « Je pense que Simon m’a probablement sauvé la vie, pour être honnête avec vous », a déclaré Adele à Winfrey. « Il est venu à un tel moment, où la stabilité que lui et Angelo m’ont donnée, personne d’autre n’aurait jamais pu me la donner. Surtout à cette époque, j’étais si jeune et j’ai juste, je pense que j’aurais eu un peu perdue dans tout ça », ajoute-t-elle, notant que sa carrière musicale était en plein essor. « J’aurais pu facilement emprunter des chemins louches, tu sais ? Et en quelque sorte m’autodétruire après avoir été submergé par tout ça. »

Adele est maintenant avec l’agent de spots Rich Paul. Elle dit que l’amour qu’elle a avec Paul est différent de tout amour qu’elle a jamais connu. Au cours de sa rencontre avec Winfrey, elle a ajouté à quel point elle était impressionnée par Paul. « Il est juste hilarant », a-t-elle déclaré. « Oh, il est tellement drôle, il est hilarant, oui. Et très intelligent. Vous savez, il est très, très intelligent. C’est assez incroyable de le voir faire ce qu’il fait. »