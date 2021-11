Adele se souvient du moment où elle a su que son mariage avec Simon Konecki était terminé

Adele s’est souvenue clairement comment elle savait que son mariage avec son ex-mari Simon Konecki était terminé lors d’une interview franche avec Oprah Winfrey dans l’émission spéciale CBS de dimanche Adele One Night Only. La gagnante d’un Grammy, qui se prépare à sortir son album 30 sur la fin de sa relation de huit ans en 2019, a déclaré à Winfrey qu’elle était déterminée à faire en sorte que son mariage fonctionne pour leur fils de 9 ans, Angelo.

« J’ai été obsédée par la famille nucléaire toute ma vie parce que je n’en suis jamais issue. Dans tous ces films et tous ces livres, quand on grandit en les lisant, c’est ce que ça devrait être », a-t-elle expliqué. « Je me suis juste promis, dès mon plus jeune âge, que lorsque j’aurais des enfants, nous resterions ensemble. Nous serions cette famille unie. Et j’ai essayé pendant très, très longtemps. »

En repensant à son bref mariage avec Konecki, qu’elle a officiellement épousé en 2018, Adele a rappelé le moment exact où elle savait qu’ils étaient terminés. En regardant des questions dans un magazine avec des amis, Adele a été invitée à partager quelque chose que personne ne saurait jamais à son sujet. « Et je viens de le dire devant trois de mes amis, je me suis dit : ‘Je ne suis vraiment pas heureuse' », se souvient-elle. « ‘Je ne vis pas, je marche simplement.' »

Se souvenant de ses paroles « ‘Je veux vivre et pas seulement survivre », de son album 25, Adele a dit qu’elle a admis à ses amis qui pensaient qu’elle était heureuse qu’elle était en fait « vraiment malheureuse », ce qui les a « consternés ». Elle a poursuivi: « J’avais l’impression que c’était en quelque sorte à partir de là que je me disais: » Pourquoi est-ce que je fais ça? « » La chanteuse « Bonjour » était « tellement déçue » pour son fils quand elle a réalisé que son mariage avec son père était fin. « J’étais tellement déçue pour moi-même et je pensais que j’allais être celle qui arrêterait de faire ces schémas sanglants tout le temps », a-t-elle poursuivi.

Même après la fin de leur mariage, Adele n’avait aucun regret quant à sa relation avec Konecki, qu’elle appelait « la personne la plus stable » qu’elle ait jamais eue de sa vie à ce moment-là. « Il est venu à un tel moment, où la stabilité que lui et Angelo m’ont donnée, personne d’autre n’aurait jamais pu me la donner », a-t-elle déclaré. « Surtout à cette époque de ma vie. J’aurais pu facilement emprunter des chemins louches, [or been] en quelque sorte autodestructrice d’être si submergée par tout cela. » Même maintenant, Adele a déclaré que Konecki est l’une des personnes en qui elle peut avoir confiance dans sa vie, ajoutant: « J’ai l’impression que lui et Angelo étaient des anges qui m’ont été envoyés. »