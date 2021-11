Adele s’éloigne de l’angoisse et de la douleur dans son nouvel album « 30 » – Las Noticias de Chihuahua – Entrelíneas

Au sortir d’un divorce, on pourrait s’attendre à ce qu’Adele écrive un album de ballades déchirantes. Mais s’attendre à quelque chose de moins que le spectre complet des émotions affichées par « 30 » rendrait un faible service au gagnant du Grammy.

En tant que l’une des plus grandes voix de notre époque, il n’est pas étonnant que certains des moments brillants d’Adele sur l’album se trouvent sur des morceaux sans musique, de sorte que la force de sa voix est autonome. Ce qui est peut-être le plus surprenant, c’est le délice des chansons qui s’écartent de son style habituel.

La chanson thème de l’album d’Adele ne ressemble à rien de ce que j’ai écrit auparavant. « Strangers By Nature » emmène l’auditeur dans un film en noir et blanc, de l’époque Audrey Hepburn, fantasque et parfois sinistre. L’album contient des titres théâtraux comme « Love Is a Game », qui imite certains de ces tons dramatiques. La conclusion triomphale de l’album marque des harmonies dans le refrain qui font un clin d’œil aux groupes des années 1960 comme The Supremes.

Au milieu, il y a des chansons sur le chagrin et aussi des chansons d’amour : pour son fils, pour de nouveaux amours (ou, du moins, ceux qu’elle aimerait essayer d’aimer) et pour elle-même.

Adele s’efforce sur « 30 », s’immergeant dans des genres et des tons qui montrent sa capacité à s’écarter de tubes comme « Hello » et « Someone Like You ». Il y a la pop bubblegum « Cry Your Heart Out », l’hymne dance « Oh My God » et « Can I Get It » avec des accents occidentaux qui diffèrent de l’Adèle typique qui rappelle les « Daddy Lessons » de Beyoncé. Sur « My Little Love » et « All Night Parking », Adele apporte du R&B à l’enregistrement.

Bien qu’il y ait des moments de joie sur l’album, le style d’Adele garantit que la douleur sera présente dans les 12 morceaux de « 30 ». « My Little Love » est un morceau touchant et personnel qui comprend des enregistrements vocaux d’Adèle réconfortant son jeune fils et pleurant même en décrivant sa solitude.

La douleur est également tangible dans « To Be Loved ». Sa maigre production sert à merveille Adele. Il n’y a rien pour adoucir l’émotion lorsque votre voix se brise.

La seconde moitié du LP est beaucoup plus calme que la première, pleine de ballades plus typiques de la chanteuse britannique. « Woman Like Me » montre sa confiance tranquille; il fait allusion à des sentiments de culpabilité et d’incertitude dans « My Little Love » et « I Drink Wine », mais dans cette chanson, il réaffirme sa propre estime de soi.

« La complaisance est le pire trait que vous puissiez avoir, êtes-vous fou ? » Chantez : « Tu n’as jamais eu, tu n’as jamais eu de femme comme moi. »

Si « 30 » est, en fait, un instantané de la personne qu’Adele est en ce moment, alors il est clair que les six années écoulées depuis « 25 » ont conduit à une croissance et à une version plus épanouie d’elle-même. Il y a des traces d’elle-même plus jeune, mais une conscience renouvelée d’elle-même.

« Tout ce que je fais, c’est saigner dans quelqu’un d’autre », chante-t-il sur « To Be Loved ». « Je serai celui qui me tiendra dans mes bras cette fois.

Avec les informations de l’AP