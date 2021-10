Adele sort « Easy on Me », premier single en six ans

La première nouvelle musique en six ans de la chanteuse superstar britannique Adele est sortie aujourd’hui, marquant son retour après une longue interruption qui a vu un divorce et une transformation physique remarquable.

La nouvelle chanson, « Easy on Me », est une ballade midtempo de rechange qui, comme ses autres chansons, reflète ses expériences de la vie réelle. « Allez-y doucement, bébé », chante-t-elle. « J’étais encore un enfant / Je n’ai pas eu la chance de ressentir le monde qui m’entourait / Je n’ai pas eu le temps de choisir ce que j’ai choisi de faire / Alors vas-y doucement avec moi. »

LES AVIS DE ‘SATURDAY NIGHT LIVE’ AUGMENTENT AVEC L’HTE ADELE, MEILLEURE SÉRIE MONDIALE DANS LES MÉNAGES

Adele revient de sa pause musicale avec son prochain album « 30 ». (Photo de Sascha Steinbach/.)

Le clip commence en noir et blanc et se trouve au même endroit qu’Adele a utilisé dans sa vidéo pour le single à succès de 2015 « Hello ».

LES GRAMMYS SORTENT LE ‘F–K’ D’ADELE PENDANT L’HOMMAGE À GEORGE MICHAEL

La chanson et la vidéo font partie de « 30 », son quatrième album complet, sorti le 19 novembre. Adele a en fait 33 ans.

ADELE À L’OFFRE SUPER BOWL DE LA NFL : MERCI MAIS NON MERCI

Adele a été claire dans un Instagram Live ce week-end sur le sujet de son nouvel album, « Divorce, babe, divorce ». Et, dans une déclaration sur Twitter mercredi, elle a décrit l’album comme son « rouler ou mourir tout au long de la période la plus mouvementée de ma vie ».