Adele sort le premier single du prochain album ’30’ – RedState

La chanteuse pop britannique Adele a sorti le premier single de son quatrième album à venir, 30. La chanson « Easy On Me » est une ballade plaintive mettant en vedette la voix mélancolique et mélancolique d’Adele avec un accompagnement de piano sans fioritures. Lyriquement, la chanson est un territoire familier, une rumination tranquille sur l’amour perdu, sans plaider pour une réunion ni attribuer de blâme. Musicalement, « Easy On Me » est Adele en contrôle total de ses pouvoirs, sa voix fantastique se fondant dans des chansons exprimant le chagrin sans pathos artificiel.

La vidéo de production complète de la chanson est décidément de qualité inférieure à la chanson elle-même, s’appuyant sur des images éculées qui n’ajoutent rien à l’impact émotionnel de la chanson.

Alors qu’a fait Adele dans les six années qui ont suivi son 25 album en 2015 ? Elle a épousé et a divorcé du père de son fils, a perdu beaucoup de poids et, bien que ne se cachant pas complètement du monde, était tout sauf flatter la scène de la culture pop recherchant son attention. Lorsque vous avez vendu plus de 58 millions d’albums, vous n’avez pas besoin d’une présence significative sur TikTok pour attirer l’attention.

Adele a réussi l’exploit extrêmement rare de puiser dans un large échantillon de la psyché publique en exprimant les conséquences de l’amour perdu. Même un passionné de blues et de rock’n’roll comme moi-même a trouvé peu de chansons sur les conséquences d’une relation ratée plus poignantes que « Someone Like You ».

Indépendamment de la préférence musicale, il faut reconnaître qu’Adele est une force dans la musique populaire pas comme les autres. À une époque où les ventes de produits physiques diminuent régulièrement, Target et Walmart se frottent les mains avec joie en décrochant des versions exclusives du nouvel album, que ce soit sur vinyle ou CD. Dans le cadre du maintien de la maîtrise de la langue vernaculaire de la culture pop pour mieux présenter les pensées et les vérités conservatrices, savoir que le nouvel album d’Adele sortira sur les étagères et les sites de streaming le 19 novembre n’est pas une mauvaise chose à savoir.

Lien source