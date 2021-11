Adele sort un nouvel album 30 : écoutez et lisez le générique complet

Voix, tapes du pied et claps par Adele

Piano, programmation, claviers et choeurs par Max Martin

Batterie, basse, guitare, percussions, programmation, sifflet, claviers, pédales et claps par Shellback

Mixé par Serban Ghenea aux Studios MixStar, Virginia Beach, Virginie

Ingénieur pour le mix par John Hanes

Assistant mixeur Bryce Bordone

Masterisé par Randy Merrill à Sterling Sound, NJ

07 Je bois du vin

Écrit par Adele Adkins et Greg Kurstin

Publié par Melted Stone Publishing Limited & Kurstin Music / EMI Music, Inc. (ASCAP)

Produit par Greg Kurstin

Conçu par Greg Kurstin et Julian Burg aux No Expectations Studios, Los Angeles, CA

Ingénierie supplémentaire par Alex Pasco

Voix d’Adèle

Basse, batterie, orgue Hammond B3, Mellotron, Orchestron, piano, percussions & Rhodes par Greg Kurstin

Cordes arrangées et dirigées par David Campbell

Cordes enregistrées par Steve Churchyard

Cordes enregistrées à The EastWood Scoring Stage, CA

Mixé par Tom Elmhirst aux Electric Lady Studios, NY

Ingénieur pour le mix Matt Scatchell

Masterisé par Randy Merrill à Sterling Sound, NJ

08 Stationnement toute la nuit (avec Erroll Garner) Interlude

Écrit par Adele Adkins et Erroll Garner

Publié par Melted Stone Publishing Limited & Octave Music Licensing LLC, administré par Downtown Music Services.

Produit par Greg Kurstin et Joey Pecoraro

Voix conçue par Greg Kurstin et Julian Burg aux No Expectations Studios, Los Angeles, CA

Voix par Adele Adkins

Piano d’Erroll Garner

Batterie, piano supplémentaire, trompette et violon par Joey Pecoraro

Mixé par Tom Elmhirst aux Electric Lady Studios, NY

Ingénieur pour le mix Matt Scatchell

Masterisé par Randy Merrill à Sterling Sound, NJ

Erroll Garner apparaît avec l’aimable autorisation d’Octave Music Licensing et Mack Avenue Music Group

09 Femme comme moi

Écrit par Adele Adkins et Dean Josiah Couverture

Publié par Melted Stone Publishing Limited et Dean Josiah Cover

Produit par Inflo

Enregistrement conçu par Inflo

Ingénierie supplémentaire par Matt Dyson et Todd Monfalcone

Assistant conçu par Ryan Lytle

Enregistré aux studios Serenity West et Henson Recording Studios, Californie

Voix d’Adèle

Basse & guitare par Inflo

Batterie et percussions par Chris Dave

Mixé par Tom Elmhirst aux Electric Lady Studios, NY

Ingénieur pour le mix Matt Scatchell

Masterisé par Randy Merrill à Sterling Sound, NJ

10 Attendez

Écrit par Adele Adkins et Dean Josiah Couverture

Publié par Melted Stone Publishing Limited et Dean Josiah Cover

Produit par Inflo

Enregistrement conçu par Inflo

Ingénierie supplémentaire par Tom Campbell

Assistant conçu par Brian Rajaratnam

Enregistré aux studios Serenity West et Henson Recording Studios, Californie

Voix d’Adèle

Batterie, piano, orgue, basse, guitare électrique & percussions par Inflo

Chœur : les amis fous d’Adèle

Cordes arrangées et dirigées par David Campbell

Cordes enregistrées par Steve Churchyard

Cordes enregistrées à The EastWood Scoring Stage, CA

Mixé par Tom Elmhirst aux Electric Lady Studios, NY

Ingénieur pour le mix Matt Scatchell

Masterisé par Randy Merrill à Sterling Sound, NJ

11 être aimé

Écrit par Adele Adkins et Tobias Jesso Jr.

Publié par Melted Stone Publishing Limited & Songs of Universal, Inc. (SOCAN).

Produit par Tobias Jesso Jr. & Shawn Everett

Enregistré par Shawn Everett à Will’s Grandma’s House, Californie

Ingénierie supplémentaire par Ivan Wayman