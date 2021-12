Adele soutient fièrement la dernière évolution de carrière de son petit ami Rich Paul

Adèleva être « Chasing Pavements » avec les chaussures les plus élégantes.

La gagnante d’un Grammy s’est rendue sur Instagram le vendredi 10 décembre pour montrer fièrement son soutien à son petit ami, Paul riche. L’agent sportif NBA de 39 ans, qui représente James Lebron, a récemment collaboré avec New Balance pour lancer les baskets blanches 550.

« Incroyable! » Adele a sous-titré ses histoires Instagram. « Félicitations @richpaul. »

En plus de son doux message, la chanteuse « Easy on Me » a posté des photos d’elle portant des chaussures blanches, avec des accents bleus et jaunes, ainsi que le nom de son petit ami gravé sur la langue.

Dans une image, la chanteuse « Easy on Me » a levé les pieds haut et a posté un emoji de cœur animé.

Le couple, qui a déclenché des rumeurs de romance pour la première fois en juillet lorsqu’ils ont été aperçus à l’aise lors de la finale de la NBA, a principalement gardé leur relation hors de vue du public.

Cependant, lors de l’émission spéciale Adele One Night Only de CBS le 14 novembre, la star anglaise de 33 ans a partagé un aperçu rare de leur nouvelle romance.