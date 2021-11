Adele veut que vous entendiez son album dans l’ordre… et Spotify est d’accord

Adele apparaît par surprise lorsque cet homme a proposé à sa petite amie 1:20

. – En ce qui concerne son art, Adele a une façon particulière de faire les choses. La chanteuse pense que les chansons d’un album doivent être entendues dans l’ordre dans lequel elles sont arrangées, et elle a maintenant obtenu que le géant du streaming Spotify se rallie à elle.

Après la sortie de leur quatrième album, « 30 », le bouton de lecture aléatoire n’est plus l’option par défaut pour écouter l’album sur Spotify, mais les auditeurs entendront les chansons dans leur ordre.

« C’était la seule demande que j’ai eue dans notre industrie en constante évolution! » Adele a écrit dimanche sur Twitter. « Nous ne créons pas des albums avec autant de soin et ne pensons pas à nos listes de chansons sans raison. Notre art raconte une histoire et nos histoires doivent être entendues comme nous le souhaitons. Merci Spotify pour votre écoute. »

C’était la seule demande que j’avais dans notre industrie en constante évolution ! Nous ne créons pas d’albums avec autant de soin et de réflexion dans notre liste de chansons sans aucune raison. Notre art raconte une histoire et nos histoires doivent être écoutées comme nous l’entendions. Merci Spotify pour l’écoute 🍷 ♥ ️ https://t.co/XWlykhqxAy – Adèle (@Adele) 21 novembre 2021

Apparemment, Spotify était plus qu’heureux de l’obliger, en écrivant « n’importe quoi pour vous » en réponse au tweet de la chanteuse.

« Comme Adele l’a mentionné, nous sommes heureux de partager que nous avons commencé à déployer une nouvelle fonctionnalité Premium qui a longtemps été demandée par les utilisateurs et les artistes pour faire jouer le bouton par défaut sur tous les albums », a déclaré un porte-parole de Spotify à CNN.

« Pour les utilisateurs qui souhaitent toujours mélanger un album, ils peuvent accéder à la vue en cours de lecture et sélectionner le bouton de lecture aléatoire. Comme toujours, nous continuerons à innover nos produits et fonctionnalités pour créer les meilleures expériences pour les artistes. quant à lui. Ventilateurs. «

L’album « 30 », qui est sorti le 19 novembre et se concentre sur le processus de guérison d’Adele après son divorce avec son ex-mari Simon Konecki, a été largement acclamé par la critique. La chanteuse l’a décrit comme le plus proche de son cœur.

Les utilisateurs Premium peuvent continuer à jouer des chansons séparément s’ils le souhaitent, mais plusieurs fans ont remercié Adele en ligne pour la mise à jour, déclarant qu’ils n’écouteraient jamais un album en mode aléatoire, surtout la première fois.

Une partie importante des utilisateurs semble bouleversée par cette décision et plusieurs fans ont critiqué Adele pour avoir demandé la suppression du shuffle par défaut.

Taylor Swift avait déjà critiqué Spotify pour son service gratuit, arguant que les artistes ne recevaient pas suffisamment de redevances et retirant tout son catalogue de la plate-forme en 2014, bien qu’il ait fait marche arrière en 2017.

Cependant, la relation d’Adele avec Spotify n’a pas toujours été aussi étroite. Lorsqu’il a sorti son précédent album, « 25 », il a décidé d’éviter le streaming, estimant que c’était « un peu jetable » et que « la musique doit être un événement ». L’album a ensuite été intégré au streaming.

Le mois dernier, « Easy on Me », le single principal de « 30 », a battu le record de Spotify pour la chanson la plus jouée en une seule journée et a battu le record du Royaume-Uni pour le plus de pièces en une seule semaine.