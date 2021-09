Adema prévoit de sortir un nouveau single “toutes les six à huit semaines”

Le mois dernier, ADEMA a sorti son premier single en près d’une décennie, “Prêt à mourir”. La chanson est tirée du prochain album du groupe, “360 degrés de séparation”. Dans une toute nouvelle interview avec Michel Nagy de Discoveringbands.com, ADEMA leader Ryan Shuck (ORGIE, JULIEN-K, MORT PAR LE LEVER DU SOLEIL), qui a rejoint le groupe en 2019, a déclaré à propos du morceau : “‘Prêt à mourir’ a pris la majeure partie des deux dernières années pour se développer en quelque sorte. Ce n’est pas comme si nous nous étions assis et que nous avions mis deux ans à écrire la chanson, mais quand j’ai rejoint le groupe, nous devions en quelque sorte déterminer si a) je travaillerais dans le groupe, et cela a fonctionné ; lors de la première tournée, cela a très bien fonctionné. Et puis b) serait à quoi ressemble-t-on et où allons-nous avec moi en tant que chanteur ? Nous avons donc passé beaucoup de temps à parler, à être amis, à discuter en quelque sorte de ce qui fait ADEMA, ADEMA. Qu’est-ce qui est si cool ? Et moi venant en tant que fan et ami, puis maintenant membre du groupe, je peux utiliser ce détachement pour essentiellement renforcer auprès de ces gars ce que je pense que c’est. Nous avons donc passé un peu de temps à écrire. Nous avons écrit un tas de chansons — nous avons probablement sept ou huit morceaux que nous [could] jouer maintenant, mais nous voulons faire attention à ce que nous laissons sortir et quand. Et nous nous sommes simplement développés pendant un certain temps et nous nous sommes vraiment concentrés sur d’où nous venions – le nu metal, Bakersfield, CORN, toutes les personnes que nous avons rencontrées, le mouvement dont nous avons fait partie. Et comme nous avons commencé à travailler sur tout cela, ‘Prêt à mourir’ et quelques autres morceaux ont commencé à se hisser au sommet comme le plus pur ADEMA le son, et j’ai pu être moi-même au-dessus de ça, et ça a juste fonctionné. Et d’après ce que nous pouvons voir jusqu’à présent, les fans sont d’accord.”

Demandé si les autres chansons sur “360 degrés de séparation” sera musicalement aussi lourd que “Prêt à mourir”, Ryan a déclaré: “C’est une excellente question parce que je pense que nous avons beaucoup de fans qui doutaient probablement que nous soyons bons ou non et à quoi cela ressemblerait. Et maintenant, ils se disent tous:” Oh, putain. Ça marche . C’est génial.’ Je pense qu’environ la moitié de la musique va être aussi lourde, et je pense qu’il y a une autre moitié de la musique qui va être vraiment mélodique. ADEMAles plus grandes chansons de étaient ‘Céder’, « La façon dont vous l’aimez », ‘Immortel’. Toutes ces chansons sont vraiment mélodiques, elles ne crient pas de la merde. Nous avons les deux, mais il reste à voir si nous allons sortir tout de suite avec ce truc. Nous avions en quelque sorte le sentiment que nous voulions d’abord jeter de la viande rouge et dire simplement : « Hé, regarde. Nous savons qui nous sommes. Nous savons qui vous êtes. Nous vous entendons. Nous avons compris. Et nous pouvons nous prouver à vous. Et puis je pense que nous allons commencer à rouler [out] certains des trucs les plus mélodiques. Quelques-uns d’entre eux sont enregistrés et dans la boîte. Nous pourrions donc le sortir tout de suite. C’est très dur pour nous, parce que nous voulons l’éteindre. Mais vous devez le mettre dans le bon ordre.”

Quant à quand “360 degrés de séparation” pourrait voir le jour, Ryan a déclaré: “Nous ne tournons pas pour sortir un album d’un coup. Nous allons sortir des singles, puis nous sortirons un album avec des pistes supplémentaires. Donc, ce sera essentiellement nous qui sortirons, espérons-le tous les six à huit semaines, une nouvelle chanson et reconstruire la marque et exciter les gens pour que de nouvelles choses se produisent davantage, au lieu de simplement sortir un album entier avec un single et le reste d’entre eux ne sont que des déchets. piste incroyable, puis nous terminerons avec le reste des pistes sur tous les DSP et albums physiques – vinyle, tout ce genre de trucs, tous les produits spéciaux qui vont avec.”

Lorsque “Prêt à mourir” a été rendu disponible fin août, il a été décrit dans un communiqué de presse comme “une chanson sur la libération avec passion et force d’une relation ou d’une situation toxique. Tout comme les 10 dernières années du groupe dans le désert proverbial, la chanson incarne la persévérance et l’idée que nous devons être prêts à tout perdre pour faire ce que nous aimons et être fidèles à nous-mêmes.”

“J’étais à un point où j’étais absolument prêt à mourir”, Ryan dit précédemment. “Mon système de vie ne fonctionnait plus. J’étais écrasé par le chagrin de perdre l’un de mes amis les plus proches [Chester Bennington] aux mêmes démons. J’avais été suicidaire et gravement déprimé pendant des années, et je n’avais aucun moyen de m’en sortir. J’étais dans un enfer vivant. La chanson est à certains égards moi-même face à moi-même dans le miroir, mais je pense vraiment que le concept s’applique également à quiconque est enfin prêt à se libérer de ses démons, de ses relations toxiques ou de ses situations. Il arrive un moment où vous ferez tout pour vous améliorer.”

Cosse, un ami de longue date du groupe et original de Bakersfield, a remplacé le chanteur original Marky Chavez, qui est entré et sorti du groupe pendant des années.

Chavez gauche à l’origine ADEMA en 2004 en raison de “différences créatives” après deux albums à succès, “Adema” et “Instable”. Le chanteur — qui est le demi-frère de CORN leader Jonathan Davis – quitter ADEMA à nouveau en janvier 2011 afin de poursuivre son « projet solo ». Il rejoint à nouveau le groupe six ans plus tard et joue son premier show de retour avec ADEMA en mai 2017 au Whisky A Go Go à West Hollywood, Californie.

Après Chavezla sortie d’origine de ADEMA, les autres membres du groupe ont trouvé leur voie avec de nouveaux chanteurs Luc Caraccioli et ensuite Bobby Reeves, tandis que marque fondé PANIQUE DE MINUIT avec sa cousine Pierre Shubert. Il a également produit d’autres artistes.

ADEMAla dernière sortie de 2013 était « Renverser les géants ». Le premier CD du groupe depuis 2007 “Tuez les phares” contenait de toutes nouvelles pistes ainsi que des versions retravaillées de ADEMAhits en tête des charts “Céder” et “Instable”.

ADEMA est:

Ryan Shuck – Voix



Tim Fluckey – Guitare



Mike Rançon– Guitare



Dave DeRoo – Basse



Kris Kohls – Tambours