Adema sort son premier single en près d’une décennie, “Ready To Die”

ADEMA a sorti son premier single en près d’une décennie, “Prêt à mourir”. La chanson est tirée du prochain album du groupe, “360 degrés de séparation”.

Après des années de persévérance à lutter contre les changements de membres du groupe, la dépendance et diverses maisons de disques, le groupe s’est finalement réuni pour écrire et sortir de la nouvelle musique. “Prêt à mourir” est une chanson sur le fait de se libérer avec passion et force d’une relation ou d’une situation toxique. Tout comme les 10 dernières années du groupe dans le désert proverbial, la chanson incarne la persévérance et l’idée que nous devons être prêts à tout perdre pour faire ce que nous aimons et être fidèles à nous-mêmes.

“J’étais à un point où j’étais absolument prêt à mourir”, dit ADEMA leader Ryan Shuck (ORGIE, JULIEN-K, MORT PAR LE LEVER DU SOLEIL). “Mon système de vie ne fonctionnait plus. J’étais écrasé par le chagrin de perdre l’un de mes amis les plus proches [Chester Bennington] aux mêmes démons. J’avais été suicidaire et gravement déprimé pendant des années, et je n’avais aucun moyen de m’en sortir. J’étais dans un enfer vivant. La chanson est à certains égards moi-même face à moi-même dans le miroir, mais je pense vraiment que le concept s’applique également à quiconque est enfin prêt à se libérer de ses démons, de ses relations toxiques ou de ses situations. Il arrive un moment où vous ferez tout pour vous améliorer.”

Cosse, un ami de longue date du groupe et original de Bakersfield, a remplacé le chanteur original Marky Chavez, qui est entré et sorti du groupe pendant des années.

Chavez gauche à l’origine ADEMA en 2004 en raison de “différences créatives” après deux albums à succès, “Adema” et “Instable”. Le chanteur — qui est le demi-frère de CORN leader Jonathan Davis – quitter ADEMA à nouveau en janvier 2011 afin de poursuivre son « projet solo ». Il rejoint à nouveau le groupe six ans plus tard et joue son premier show de retour avec ADEMA en mai 2017 au Whisky A Go Go à West Hollywood, Californie.

Après Chavezla sortie d’origine de ADEMA, les autres membres du groupe ont trouvé leur voie avec de nouveaux chanteurs Luc Caraccioli et ensuite Bobby Reeves, tandis que marque fondé PANIQUE DE MINUIT avec sa cousine Pierre Shubert. Il a également produit d’autres artistes.

ADEMAla dernière sortie de 2013 était « Renverser les géants ». Le premier CD du groupe depuis 2007 “Tuez les phares” contenait de toutes nouvelles pistes ainsi que des versions retravaillées de ADEMAhits en tête des charts “Céder” et “Instable”.

ADEMA est:

Ryan Shuck – Voix



Tim Fluckey – Guitare



Mike Rançon– Guitare



Dave DeRoo – Basse



Kris Kohls – Tambours

Photographe: Dale Marek



