Adepero Oduye rejoint l’émission Apple TV + ‘Five Days at Memorial

L’actrice et écrivain Adepero Oduye rejoint maintenant le casting de la prochaine série «Cinq jours au mémorial», qui est produite par Apple TV +. La nouvelle a été confirmée jeudi dans un reportage de Variety.

Apple a annoncé en septembre dernier la série limitée «Five Days at Memorial», basée sur le livre non romanesque du même nom de l’auteur et journaliste Sheri Fink. Le roman raconte les cinq premiers jours dans un hôpital de la Nouvelle-Orléans après les événements de l’ouragan Catrina.

Lorsque les eaux de crue ont augmenté, que le courant est tombé en panne et que la chaleur a grimpé, les soignants épuisés ont été forcés de prendre des décisions de vie ou de mort qui les hantaient pendant des années. Fink servira de producteur sur le projet.

Oduye, qui a joué dans «Pariah», «12 Years a Slave», «The Big Short», «Widows» et «The Falcon and the Winter Soldier», est désormais l’une des actrices confirmées pour l’adaptation de «Five Days at Memorial »arrive sur Apple TV +. Dans l’émission, elle jouera Karen Wynn, l’infirmière responsable de l’unité de soins intensifs de l’hôpital de la Nouvelle-Orléans.

Avant Oduye, Vera Farmiga avait déjà été confirmée dans le casting dans le rôle du Dr Anna Pou. «Five Days at Memorial» sera co-écrit par John Ridley et Carlton Cuse, qui seront également les producteurs exécutifs de la série limitée. La date de sortie, cependant, n’a pas encore été annoncée.

