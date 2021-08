Adesanya cherche sa place dans l’histoire

Israël Adesanya (20-0), le champion des poids moyens de l’entreprise, gravit les échelons pour affronter le pôle Jan Blachowicz (27-8) Et lui arracher sa ceinture mi-lourd.

Le Nigérian est confiant dans sa mobilité et sa vitesse, il n’envisage donc pas de lever son poids pour affronter la bête polonaise. Ses réflexes et ses inconvénients sont parmi ses plus grandes vertus, et il ne souhaite pas qu’une augmentation de la masse corporelle affecte son plan. Sa confiance en lui est énorme.

Adesanya cherche à être un double monarque dans le UFC 259 et rejoindre le club qu’ils forment Conor McGregor, Henri Cejudo, Amanda nunes Oui Daniel Cormier. Vous pouvez le voir en direct sur DAZN (UN mois GRATUIT si vous vous inscrivez maintenant).

Sa carrière en MMA est sans faille en ce moment. Personne n’a réussi à trouver la formule pour le vaincre, et la supériorité avec laquelle il bat ses rivaux est effrayante.

Israël Adesanya bat Paulo Costa à l’UFC 253

Quinze victoires par élimination directe et deux défenses du titre dans lequel il a gagné et convaincu, prouvent que le Nigérian est un attaquant fabuleux. Il est efficace à 50% en frappe et est très précis. Ses débuts en kickboxing ont été spectaculaires et il a connu une ascension fulgurante à l’UFC. Depuis qu’il a détrôné Whittaker en Australie, il a défendu son titre contre Romero et son ennemi juré Paulo Costa, date à laquelle il a défié Blachowicz devant les caméras.

Blachowicz, un marteau pylône

Le rival de “The last style bender” dans le combat de dimanche, Jan Blachowicz, est un combattant de 38 ans, plus expérimenté et avec plus de combats derrière lui. Il base son style sur une frappe très dure en rafales, ce qui le rend explosif et redoutable à bout portant.

Vous devrez surveiller dans vos tirs les contres d’Adesanya, l’un des combattants avec les meilleurs réflexes et variété de coups. La plus grande envergure du Nigérian indique que si Blachowicz cherchera un coup décisif dès le début, Adesanya maintiendra ses distances en attendant d’entrer dans la garde polonaise. Côté cardio, le Nigérian a le dessus en raison de ses conditions physiques hors du commun.

Jan Blachowicz, le combattant polonais expérimenté

En dépit d’être un poids lourd léger, Blachowicz a les qualités de nombreux poids lourds, avec lesquels on ne peut pas se perdre un instant ou enchaîner un coup gagnant.

Ce sera sa première défense du titre et il déborde également de confiance, sachant que vaincre le challenger invaincu serait une démonstration de puissance à la vue du monde.

Bien qu’il ait de fabuleuses statistiques récentes (8 victoires sur ses 9 derniers combats) et qu’il soit le champion, Blachowicz n’est pas le favori. Cela nous indique le degré de confiance qu’Adesanya génère dans ses combats.

Blachowicz est meilleur en grappling, takedowns ou soumissions, mais son adversaire n’a pas beaucoup souffert contre des adversaires similaires. Ni le Jiu-Jitsu de Paulo Costa ni le combat du talentueux Yoel Romero n’ont réussi à le mettre en difficulté. Si le concours reste debout, il semble que seule une bonne main droite de “The polish power” puisse lui donner des options. Cela, et cela dans les poids lourds légers, il y a beaucoup plus d’options pour finir KO que dans les combats de poids moyen.

Puissance et décharge de choc par rapport à la technique et aux inconvénients précis. Nous verrons qui gagnera dans ce qui promet d’être une guerre totale.

