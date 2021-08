Adesanya est motivée pour balayer toute la division des poids moyens mais n’oublie pas la ceinture des poids lourds légers

Le champion des poids moyens de l’UFC, Israel Adesanya, a beaucoup de motivation. “L’idée de balayer la division des poids moyens est ce qui m’excite.”, a déclaré dans une note avec le programme The MMA Hour.

Avec Marvin Vettori enfin dans son rétroviseur et Robert Whittaker de retour sur sa liste de challengers au titre “The Last Stylebender” a commencé le chapitre des revanches de son règne.

Avis

Il ne s’agit pas vraiment de Whittaker. Il s’agit de les superposer toutes. Cela m’excite. J’ai battu des gars vraiment coriaces et je vais le refaire comme je l’ai fait avec Vettori, juste pour ne laisser aucun doute et juste planter un drapeau sur leur tête et leur faire savoir: “Je possède ça. Ceci est à moi'”a déclaré le natif du Nigeria qui domine la division depuis ses débuts en 2018, avec un 10-0, et de belles définitions.

Son match revanche contre Whittaker sera “probablement” retardé jusqu’au début de 2022. “Je suis content de ce temps libre car je peux acquérir beaucoup plus de nouvelles compétences, que je pourrai utiliser à mon retour.”

Bien que le chemin immédiat d’Adesanya soit Whittaker et le reste des futurs prétendants aux poids moyens, le combattant a avoué à Ariel Helwani qu’il était toujours intrigué par le défi des divisions des poids lourds. Lors de son incursion dans la division des poids lourds légers, il a perdu dans un combat de championnat contre Jan Blachowicz, par décision unanime.

Une deuxième tentative de gloire en deux divisions n’est pas quelque chose dont Adesanya s’inquiète en ce moment, mais c’est un objectif qu’il envisage de réessayer à un moment donné, surtout si son ancien rival, l’ancien champion de l’UFC Jon Jones, d’une certaine manière il fait son chemin et décide de baisser à 205 livres.

« L’histoire n’est pas encore terminée. Cela peut arriver de différentes manières, alors restez à l’écoute.”, a déclaré Adesanya et a clôturé : « Je suis monté à 205, j’ai essayé ma meilleure main, ça n’a pas marché. Je vais donc certainement me battre pour cette ceinture à nouveau.

