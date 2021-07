Adesanya, prend du recul après l’épreuve des mi-lourds

Israel Adesanya n’a jamais cessé d’être Israel Adesanya. Il voulait tenter sa chance chez les mi-lourds. Il n’a pas augmenté sa masse musculaire et l’a payée à quelqu’un d’aussi puissant que Jan Błachowicz, qui ne lui a pas laissé le choix et a emporté les invaincus. L’ordago avait été risqué et il s’est trompé. Il est temps de prendre du recul et de revenir à la division où vous êtes le roi absolu. Néo-Zélandais (nationalisé, né au Nigeria) Il est le champion et a effacé la division. Il semble que personne ne puisse discuter avec lui, mais après une défaite, il y a toujours des doutes.

Pour dissiper toute incertitude qui pourrait planer sur lui, Adesanya ne voulait pas que le temps passe. Il a perdu, dans un combat difficile pour lui, en mars et est de retour ce samedi. Il jouera le main event de l’UFC 263 contre Marvin Vettori, que vous connaissez très bien. Les deux se sont rencontrés en 2018 (deuxième combat dans l’entreprise pour Adesanya) et la victoire est tombée du côté du désormais champion. Depuis cette confrontation, Isarel est entrée huit fois dans l’Octogone et a remporté quatre championnats. Alors que, l’italien a combattu cinq fois et s’est imposé dans la division. Il vient de battre Kevin Holland en avril et pense qu’il est prêt.

Le premier combat s’est terminé par une décision partagée, et Adesanya, fidèle à son style, a voulu le réchauffer. Maintenant, il ne laissera personne décider. “Je ne comprendrai jamais comment lui et un autre juge peuvent lui livrer ce combat. A-t-il gagné deux manches ? Quoi? Les juges seront éliminés cette fois de l’équation. Je le garantis à 100 %. Je sais ce que j’ai fait, mais nous revoilà. Faites attention à ce que vous demandez car vous pourriez l’obtenir… c’est délirant. Il s’accroche à cette défaite contre moi plus qu’à ses plus grandes victoires. Je veux lui enlever ça et m’assurer qu’il n’y a aucun doute. J’ai hâte de battre ce gars“, a déclaré le champion dans une vidéo promotionnelle. Il est clair qu’il sait faire chauffer les combats et qu’il veut dissiper tout doute.

Sur le papier, le favoritisme est clair pour Adesanya. Dans sa catégorie naturelle a une grande différence de taille en sa faveur et c’est la clé des rebonds qu’il exécute si bien. Sa main est lourde et c’est quelque chose dont doit s’occuper Vettori, un combattant qui se démarque par son travail au sol. Ce sera un duel de styles. Difficile pour l’aspirant. Le champion veut se venger.