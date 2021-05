AdFraud Insiders Summit Day-2 LIVE: Gérer le grand écran

Le premier jour de l’AdFraud Insiders Summit 2021 a vu les parties prenantes délibérer sur divers sujets allant de la publicité à la publicité efficace, à la raison pour laquelle les plates-formes de streaming sont en train de devenir un choix populaire parmi les annonceurs.

Au cours des dernières années, les annonceurs ont pris conscience du potentiel énorme que le numérique a à offrir et, par conséquent, la publicité numérique est en augmentation. Le début de la pandémie a en outre incité les entreprises à migrer des médias traditionnels vers les plateformes numériques pour la publicité. Selon le rapport EY-FICCI, la publicité numérique devrait augmenter de 22% pour atteindre Rs 2,3 lakh crore d’ici la fin de 2021 en Inde. Avec l’augmentation des dépenses publicitaires numériques, il y a eu une augmentation parallèle de la fraude publicitaire qui a non seulement un impact négatif sur la poche des annonceurs, mais les éditeurs en ligne voient également une perte de revenus.

Financial Express Online – le site d’informations commerciales de la maison The Indian Express Online Media rassemble les parties prenantes du secteur de la publicité, des médias et du divertissement sous un même toit pour discuter et délibérer sur la manière de lutter contre la fraude dans l’espace de la publicité en ligne.

Le premier jour de l’AdFraud Insiders Summit 2021 a vu les parties prenantes délibérer sur divers sujets allant de la publicité à la publicité efficace, en passant par les raisons pour lesquelles les plates-formes de streaming sont en train de devenir un choix populaire parmi les annonceurs et ce que les propriétaires de plates-formes, les annonceurs et les agences doivent faire pour résoudre le problème. de bots en pleine croissance. «Il existe des applications conçues simplement pour activer le piratage. D’un point de vue publicitaire, cela reste une préoccupation majeure aujourd’hui », a déclaré Karan Bedi, PDG de MX Player.

Pendant ce temps, les dirigeants ont également discuté de la nécessité d’une intervention humaine pour prévenir la fraude publicitaire. «Essentiellement, la fraude est un nombre inimaginable et deuxièmement, il n’existe pas non plus de solution fixe. Même au niveau organique, il est possible que de mauvais acteurs entrent en jeu. Il doit y avoir une combinaison de technologie, de processus et d’intervention manuelle pour s’attaquer à ces problèmes », a déclaré Amit Relan, co-fondateur de mFilterIt. Les experts ont également souligné que les annonceurs doivent aller au-delà du faible coût de la publicité par clic et se concentrer sur des prospects de qualité.

Le deuxième jour de l’AdFraud Insiders Summit verra des noms tels que Mike Katayama, responsable de l’engagement externe, Ads Privacy Go-To-Market, Google APAC, Puneet Singhvi, président, stratégie numérique et d’entreprise, Network18 Media and Investments Ltd., Tarun Katial, investisseur et fondateur dans Media Tech et Edu Tech, Moneka Khurana, chef de pays – Inde, MMA, entre autres.