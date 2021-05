AdFraud Insiders Summit LIVE: Lutter contre la fraude dans la publicité en ligne

Sommet des initiés AdFraud 2021

Financial Express Online – le site d’informations commerciales de la maison The Indian Express Online Media vise à rassembler les parties prenantes du secteur de la publicité, des médias et du divertissement sous un même toit pour discuter et délibérer sur la manière de lutter contre la fraude dans l’espace de la publicité en ligne.

Bien qu’aucune grande entreprise de prévention de la fraude publicitaire n’ait pu parvenir à un consensus sur le coût total de la fraude publicitaire, TrafficGuard / Juniper l’évalue actuellement à 34 milliards de dollars. Ce montant devrait atteindre 87 milliards de dollars d’ici 2022 – dont la majorité sera perdue dans la région APAC, les 19 milliards de dollars actuels devant atteindre 56 milliards de dollars. En outre, Intercepted – un outil de prévention de la fraude publicitaire mobile a rapporté que 21,3% des applications iOS et 26,9% des applications Android installées sont frauduleuses.

Pendant ce temps, la Fédération mondiale des annonceurs (WFA) prédit que la fraude publicitaire deviendra le plus grand marché du crime organisé d’ici 2025, d’une valeur d’environ 50 milliards de dollars. Il est intéressant de noter qu’à l’heure actuelle, il existe trois formes de fraude les plus répandues: les statistiques montrent que sur les 25,8 milliards de dollars perdus, les fermes d’installation d’applications / l’usurpation de SDK représentaient 42%, l’injection de clics pour 30% et le spam de clics pour 27%. Alors que de plus en plus d’annonceurs augmentent leurs dépenses publicitaires sur le numérique, la mesure de l’impact sera une mesure clé pour contrôler le gaspillage. L’événement virtuel de deux jours intitulé “ AdFraud Insiders Summit 2021 ” se concentre sur la manière dont le secteur en ligne peut créer ensemble un environnement de publicité sécurisé pour la marque.

L’événement de deux jours verra des noms tels que Mike Katayama, responsable de l’engagement externe, Ads Privacy Go-To-Market, Google APAC; Varun Alagh, co-fondateur et PDG de Honasa Consumer Pvt Ltd. (MamaEarth); Amit Relan, co-fondateur, mFilterIt; Tarun Katial, investisseur et fondateur de Media Tech et Edu Tech; Karan Bedi, PDG, MX Player; Vignesh Narayanan, chef d’entreprise, Airtel Ads, entre autres.

Suivez toutes les mises à jour LIVE d’AdFraud Insiders Summit 2021 ici: