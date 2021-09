Adhésion automatique pour contribuer à l’élargissement de la couverture retraite : Supratim Bandyopadhyay, président, PFRDA

in

Supratim Bandyopadhyay, président, PFRDA

Avec une longévité atteignant 75-80 ans pour les Indiens moyens, davantage de personnes doivent être initiées aux produits de retraite par des moyens innovants tels que l’inscription automatique à des régimes tels que le National Pension System (NPS) au moment de rejoindre une organisation, PFRDA le président Supratim Bandyopadhyay a déclaré à Surya Sarathi Ray & Prasanta Sahu. Extraits :

Le système national de retraite est fiscalement avantageux et offre des rendements supérieurs à ceux d’autres régimes. Mais un élément dissuasif apparent, selon une section d’abonnés potentiels, est qu’il ne permet pas le retrait du corpus complet au moment de la sortie, comme EPF.

Le NPS est un régime de retraite. À la fin du mandat, si une personne n’est pas en mesure de fournir une pension lorsqu’elle en a besoin, alors l’objectif du régime est annulé. En raison des difficultés rencontrées pendant la pandémie, de nombreuses personnes ont retiré de l’argent à l’EPFO. C’est bien sûr un soutien dans les moments difficiles. Mais l’inconvénient est que la planification de la retraite va de soi. Aujourd’hui, une personne de 60 ans peut vivre encore 20 ans en moyenne.

Une personne peut-elle passer de l’EPFO au NPS ?

L’EPFO est obligatoire lorsque le nombre d’employés est supérieur à 20 dans une organisation et que le salaire des employés est inférieur à Rs 15 000/mois. De nombreuses organisations pensent que l’EPFO est la seule option. Ainsi, ils s’assurent que leurs salariés adhèrent à l’EPFO. Nous avons l’expérience de quelques organisations qui n’étaient pas couvertes par l’EPFO. Ils comptaient près de 1 000 employés. Nous leur avons fait une présentation et ils ont vérifié auprès de l’EPFO. Ensuite, les 1 000 personnes sont passées au NPS. C’est possible.

Comment se déroule le NPS en milieu rural ?

Si l’on regarde le succès des Caisses régionales rurales (intermédiaires pour les SNP), en zone rurale également, le dispositif se porte plutôt bien. Grâce aux correspondants bancaires, 95% du chiffre d’affaires est généré par les canaux bancaires.

Le gouvernement subventionnait initialement 50 % de la cotisation pour Atal Pension Yojana (APY). Y a-t-il un plan pour le ramener?

Le programme a commencé le 1er juin 2015. La subvention a été accordée à ceux qui ont adhéré jusqu’au 31 mars 2016. Le gouvernement a versé un maximum de Rs 1 000 sur un compte par an et l’installation a été là pendant cinq ans. Mais certaines incitations sont toujours là. Pour chaque abonné APY, les intermédiaires obtiennent environ Rs 120, et si la personne ne quitte pas le programme, il y a une incitation supplémentaire.

Nous avons fait une proposition de réintroduction du régime de subventions au gouvernement. C’est au gouvernement de faire appel.

Êtes-vous favorable à l’idée d’une pension universelle pour les personnes vivant en dessous du seuil de pauvreté ?

L’APY est également un régime contributif, mais le gouvernement donne une garantie qu’en cas de marché volatil, si l’investissement d’une personne ne croît pas au rythme qui était envisagé, alors il lui assurera une pension minimale de Rs 1 000 à 5 000 /mois. Nous avons suggéré que l’APY n’a pas besoin d’être isolé, qu’il ne soit pas isolé – peut-il être combiné avec deux autres produits – Pradhan Mantri Jeevan Jyoti Bima Yojana (PMJJBY) et Suraksha Bima Yojana (PMSBY). L’idée est d’avoir un régime de sécurité sociale plus large où convergent retraite et assurance.

Existe-t-il un projet d’adhésion automatique des établissements aux régimes de retraite ?

L’inscription automatique était une annonce au Parlement. Maintenant, la loi PFRDA est en train d’être modifiée. Alors que les discussions sont en cours, la décision finale n’a pas encore été prise par le gouvernement.

L’inscription automatique commencera-t-elle par le secteur des entreprises ?

Pour une partie du secteur des entreprises, c’est déjà obligatoire. Par exemple, la plupart des banques du secteur public ont rendu obligatoire l’adhésion de leurs employés après une date butoir particulière. Ils ne bénéficieront pas de l’ancien régime de retraite.

Est-ce que davantage d’entreprises rejoignent en tant que gestionnaires de fonds sous NPS ?

Actuellement, il existe sept gestionnaires de fonds pour le corpus NPS. Trois autres sont en train d’obtenir leur licence : Axis, Max Life Insurance et Tata Mutual Fund.

