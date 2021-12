Adhunik Power devient le soumissionnaire préféré pour la mine de charbon du Jharkhand

Avec la conduite de cette vente aux enchères, le ministère du Charbon a mis aux enchères avec succès 30 mines à ce jour (comprenant 23 mines entièrement explorées et 7 mines partiellement explorées) depuis le lancement de la première tranche en juin de l’année dernière.

Adhunik Power and Natural Resources Ltd a émergé comme soumissionnaire préféré pour la mine de charbon de Lalgarh (Nord) dans le Jharkhand. Auro Coal Pvt Ltd a émergé comme soumissionnaire préféré pour le bloc de charbon Beheraband North Extension dans le Madhya Pradesh, a annoncé le ministère du charbon dans un communiqué. Le ministère du charbon a lancé une deuxième tentative de vente aux enchères de 11 mines de charbon à des fins commerciales le 27 septembre et des offres ont été reçues pour quatre mines, a-t-il indiqué. L’enchère a eu lieu pour deux mines qui ont reçu plusieurs offres.

Avec la conduite de cette vente aux enchères, le ministère du Charbon a mis aux enchères avec succès 30 mines à ce jour (comprenant 23 mines entièrement explorées et 7 mines partiellement explorées) depuis le lancement de la première tranche en juin de l’année dernière. La capacité nominale de pointe totale mise aux enchères jusqu’à ce jour est de 63,17 millions de tonnes par an (MTPA) avec une prime moyenne d’environ 27,78 % par rapport au prix plancher de 4 %, ce qui indique une forte demande de mines de charbon sur le marché. Ces mines devraient générer des revenus annuels totaux de 8 158,03 crores de roupies et un emploi estimé à 85 406.

La vente aux enchères de mines de charbon commerciales a connu une forte concurrence et plusieurs nouveaux participants de la catégorie « non utilisateur final » comme l’immobilier, les infrastructures, la pharmacie, etc. l’industrie après la suppression des critères « d’utilisation finale » du processus d’appel d’offres et devrait apporter plus d’efficacité et de progrès technologiques dans l’industrie minière.

