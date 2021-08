Adi Hütter de Gladbach attribue à Yann Sommer un match nul “spectaculaire” avec le Bayern Munich

Le nouveau manager du Borussia Mönchengladbach, Adi Hütter, était heureux de voir son équipe gagner un match nul avec le Bayern Munich et créditer le gardien Yann Sommer pour sa performance entre les bâtons.

« Nous avons vu un match spectaculaire dans lequel il y avait toujours des allers-retours. Nous pouvons remercier un Yann Sommer exceptionnel, qui a gardé l’équipe dans le match », a déclaré Hütter après le match (tel que capturé par Tz.

Hütter, cependant, a déploré la malchance de son équipe – un autre jour, le Bayern Munich aurait pu se voir infliger deux pénalités.

« Si vous regardez attentivement, vous pouvez voir qu’il (Marcus Thuram) a été touché. Marco Fritz a dû s’appuyer sur l’arbitre vidéo Cologne. C’est drôle qu’il ne l’ait pas envoyé dehors pour regarder la scène. Mais il ne sert à rien de pleurnicher maintenant, il ne l’a pas donné », a déclaré Hütter.

C’était le deuxième jeu sur Thuram, cependant, qui a déclenché Hütter.

«Pour moi, c’est le plus clair, peut être donné. Néanmoins, nous l’avions entre nos mains et le Bayern avait ses chances », a déclaré Hütter. « Dans le feu de l’action, j’ai vu le jaune, mais peut-être que vous comprenez les pensées de l’entraîneur alors que vous auriez presque pu marquer le but vainqueur. Mais je me suis excusé auprès du quatrième et de l’arbitre, si je devais entrer dans les vestiaires maintenant, je pourrais déjà prendre un café avec lui.