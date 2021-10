Adi Hütter et Max Eberl de Gladbach confiants face au Bayern Munich

Le manager du Borussia Mönchengladbach Adi Hütter et le directeur sportif Max Eberl savent que leur club a historiquement causé des problèmes au Bayern Munich.

Même lors du match d’ouverture de la Bundesliga cette saison, Gladbach a affronté le Bayern Munich pour un match nul. Hütter et Eberl pensent cependant que le Bayern Munich est devenu une bête au cours des dernières semaines.

«Nous avons bien joué lors du premier match de Bundesliga contre le Bayern, mais ils sont à un autre niveau maintenant qu’ils ne l’étaient à l’époque. Nous avons bien joué à domicile ces derniers temps et nous voulons y aller et faire preuve de courage », a déclaré Hütter (tel que capturé par le compte Twitter de Gladbach). « Nous avons bien défendu ces derniers temps et n’avons pas donné beaucoup d’occasions – la même chose sera importante demain soir. Nous devons cependant produire plus à l’avenir si nous voulons faire du mal au Bayern. »

Eberl a fait écho aux sentiments de son entraîneur.

«Nous avons presque toujours donné un match au Bayern ces dernières années. Nous devons être très vigilants défensivement et être prêts à tout donner. J’ai confiance que nous pouvons éliminer le Bayern du Pokal pour la première fois », a déclaré Eberl (tel que capturé par le compte Twitter de Gladbach).