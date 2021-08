Adi Iglesias remporte l’or au 100 mètres !

in

(APERÇU) L’athlète espagnole Adiaratou Iglesias est devenue ce mardi la nouvelle championne paralympique du 100 mètres dans la catégorie T13 aux Jeux de Tokyo 2020. Iglesias, originaire de Bamako (Mali) mais résidant à Lugo, s’est imposée avec un temps de 11,96. , devant l’Azerbaïdjanaise Lamiya Valiyeva, d’argent avec une note de 11,99, et l’Américaine Kym Crosby, de bronze avec un temps de 12,08.

De cette façon, Adi Iglesias débute son record aux Jeux Paralympiques après s’être illustré lors des Coupes du monde de Dubaï 2019, où il a remporté l’argent dans la catégorie T12 dans les épreuves de 100 et 200 mètres, et après un brillant 2021 dans lequel il avait déjà été proclamé champion d’Europe des 100 et 400 mètres aux Championnats d’Europe de Bydgoszcz (Pologne).