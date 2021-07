Adi Shankar fait équipe avec Krafton pour le projet d’animation PUBG .

]]>]]>

Krafton, Inc., la société à l’origine de l’énorme succès Champs de bataille de PlayerUnknown, a annoncé qu’il faisait équipe avec le producteur Adi Shankar pour un prochain projet d’animation basé sur le jeu à succès Battle Royale en ligne.

« En tant que joueur, j’écrase la concurrence sur les champs de bataille depuis PUBG sorti en 2017 », a déclaré Shankar, dont les crédits incluent le célèbre film de Netflix Castlevania série animée ainsi que ses courts métrages ‘Bootleg Universe’ tels que Le Punisher : le linge sale et Power Rangers. « Je suis reconnaissant envers Krafton pour la confiance qu’ils m’ont témoignée pour réaliser ma vision de cinéaste et je suis ravi d’entreprendre ce voyage ensemble. Pour moi, ce projet animé représente une autre étape dans l’évolution de la réparation du pont incendié entre l’industrie du jeu et Hollywood. J’ai hâte de révéler à tout le monde à quoi ressemble un dîner au poulet.

« En plus du développement continu de nouvelles fonctionnalités de jeu attrayantes PUBG contenu, notre partenariat avec Adi Shankar représente une étape dans notre stratégie plus large d’expansion de l’univers PUBG en une franchise multimédia », a déclaré CH Kim, PDG de Krafton, Inc. « Nous sommes ravis de travailler avec Shankar pour explorer et réaliser un monde qui donne vie au jeu pour nos fans. Nous sommes impatients de partager plus sur ce projet animé dans un proche avenir.

Parallèlement à ce nouveau PUBG projet, Shankar est également attaché à plusieurs autres adaptations de jeux vidéo animés dont Le diable peut pleurer, Assassin’s Creed et Drifter hyper léger, bien que cela fasse un moment que nous n’avons pas eu de nouvelles à leur sujet et à ce stade, leurs statuts ne sont pas tous clairs.

