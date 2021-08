Adiaratou Iglesias, l’albinos qui s’est échappée du Mali pour qu’ils ne la tuent pas

31/08/2021 à 14h48 CEST

Adiaratou Iglesias a dû traverser des situations inimaginables. Maintenant, dans sa vie, les choses semblent belles, surtout sur les photos sur lesquelles il apparaîtra avec la médaille d’or obtenue au 100 mètres T13 (handicap visuel) après une vraie course avec un retour inclus qui s’est clôturé avec un temps de 11,96.

Peo sa vie jusqu’à atteindre la plus haute marche du podium à Tokyo, ses premiers Jeux paralympiques, a eu des chapitres qui marquent une vie pour toujours.

Problèmes au Mali en raison de son albinisme

‘Adi’ est né au Mali il y a 22 ans. Elle est née albinos, une véritable malédiction dans son pays où les albinos sont persécutés. Deux choses peuvent leur arriver s’ils sont attrapés par des escouades de personnes superstigieuses qui les considèrent comme une malédiction de leur vivant, et qui portent chance à mort. Soit ils coupent une partie de leur corps pour le garder comme amulette, soit l’autre option est de les tuer.

Cette situation a complètement conditionné l’enfance d’Adiaratou, qui Il n’a jamais pu quitter son petit environnement ou traverser les rues au-delà de son quartier pour ne pas mettre sa vie en danger. Elle a vécu dans la clandestinité pendant la majeure partie de ses premières années jusqu’à l’âge de 11 ans, ses parents l’ont envoyée vivre en Espagne avec un frère, mais elle s’est retrouvée dans un centre pour mineurs.

Seulement 10% de vision

A partir de là, sa vie a changé. Une femme a décidé de l’adopter et elle est aujourd’hui sa fan numéro un. Sa mère adoptive l’a encouragée à faire de l’athlétisme et il y a Adi, qui n’a que 10% de vision, mais quand il entame une carrière, cela ne compte pas pour lui. Il sort pour tout donner et chercher la victoire. Ce mardi, il a réussi. Il a réalisé son rêve de participer aux Jeux paralympiques et il a réalisé son rêve de remporter une médaille d’or. Mission accomplie.