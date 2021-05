Adidas 4DFWD: Données, innovation et impression 3D au cœur d’une nouvelle expérience de course à pied

adidas Running a dévoilé aujourd’hui adidas 4DFWD – la prochaine étape de l’innovation de semelle intermédiaire imprimée en 3D, basée sur les données, conçue pour vous faire avancer.

Combinant des années de données sur les athlètes avec la technologie unique d’impression 3D, adidas 4DFWD est créé pour offrir aux coureurs une toute nouvelle expérience de course.

Depuis plus de quatre ans, adidas a développé la technologie de semelle intermédiaire en treillis 4D en partenariat avec Carbon. Combinant les données des athlètes et la technologie Digital Light Synthesis TM de Carbon pour produire des semelles intermédiaires imprimées en 3D avec précision, les chaussures adidas 4D sont parmi les premières au monde à utiliser cette technologie de pointe.

technologie qui offre la possibilité d’ajuster avec précision les semelles intermédiaires à des modèles de mouvement spécifiques, afin que les athlètes puissent profiter de performances de précision à chaque pas.

La nouvelle semelle intermédiaire en treillis adidas 4DFWD est née de ce processus. Identifiée à partir de l’une des cinq millions de structures en treillis possibles et composée à 39% de matériau biosourcé, la CELLULE FWD en forme de nœud papillon a été spécifiquement codée pour se comprimer vers l’avant lors d’un impact vertical. Par rapport au précédent

générations de semelle intermédiaire 4D, adidas 4DFWD génère trois fois plus de mouvement vers l’avant sous charge verticale dans des conditions de tests mécaniques. En conséquence, la force de freinage maximale ressentie par l’athlète pendant la course est réduite en moyenne de 15% lorsque la semelle intermédiaire redirige ces impacts verticaux.

forces en mouvement horizontal vers l’avant – offrant une économie de fonctionnement comparable à celle des semelles intercalaires Ultraboost dans des conditions de laboratoire.

adidas 4DFWD a été testé grâce à une gamme de procédures de test biomécanique à l’Université de Calgary, qui a analysé des domaines spécifiques tels que le mouvement vers l’avant, la force de freinage et l’économie de course.

Le concept a également été testé de manière approfondie avec des coureurs adidas du monde entier via une équipe de développement locale en Allemagne et une cohorte soigneusement sélectionnée de créateurs de course de haut niveau à travers les États-Unis. En outre, des tests de perception cognitive de pointe ont été réalisés dans l’État de l’Arizona.

Université.

Sam Handy, vice-président du design chez adidas Running, a déclaré: «La technologie 4D nous offre la possibilité de concevoir d’une manière que les semelles intermédiaires en mousse conventionnelles ne permettent pas. Nous nous sommes inspirés de la semelle intermédiaire en treillis 4D de première génération et nous nous sommes fixé le défi de passer au niveau supérieur,

coder des millions de structures en treillis potentielles pour voir si nous pourrions concevoir spécifiquement pour contrer les forces mécaniques négatives subies pendant le fonctionnement En étroite collaboration avec Carbon, nos équipes de produits et nos testeurs, nous avons identifié une semelle intermédiaire en treillis parfaite conçue pour se comprimer vers l’avant sous charge.

et contrer les forces mécaniques tout en offrant une sensation de glisse unique à nos coureurs.

La semelle intermédiaire adidas 4DFWD est complétée par une nouvelle tige PRIMEKNIT fabriquée en partie à partir de polyester recyclé, offrant aux coureurs une tige de qualité supérieure ultra-légère qui enveloppe le pied dans une coupe sans couture semblable à une chaussette. Des données cartographiques historiques ont été utilisées pour coder la tige PRIMEKNIT afin qu’elle s’aligne parfaitement avec les propriétés uniques de la semelle intermédiaire 4DFWD, aidant ainsi à donner aux coureurs tout le soutien et le confort dont ils ont besoin pendant leur course.

Caractéristiques adidas 4DFWD:

 CONSTRUCTION LATTICE: Fabriqué à partir de 39% de matériau 3D biosourcé, offrant 23% d’amorti en plus et générant plus de trois fois plus de mouvement vers l’avant par rapport aux générations précédentes de semelle intermédiaire 4D sous charge verticale dans des conditions de test mécanique

 INNOVATION DE LA SEMELLE INTERMÉDIAIRE: Une cellule FWD unique en forme de nœud papillon redirige l’énergie de l’impact de chaque pas pour créer un mouvement horizontal vers l’avant

 PRIMEKNIT + UPPER: À l’aide de données cartographiques historiques, l’empeigne PRIMEKNIT + a été conçue pour fonctionner parfaitement en harmonie avec la semelle intermédiaire adidas 4DFWD, soutenant le coureur à chaque mouvement vers l’avant avec un ajustement semblable à une chaussette, tout en laissant le pied respirer librement

 SEMELLE EXTÉRIEURE: La semelle extérieure en caoutchouc est conçue pour fonctionner en harmonie avec la semelle intermédiaire adidas 4DFWD, offrant une traction supérieure

 POIDS: 333gr. pour taille UK 8.5

 HAUTEUR: Hauteur de la pile: 11,3 mm, Hauteur de la pile de l’avant-pied: 21,2 mm, Hauteur de la pile de l’arrière-pied: 32,5 mm

Alberto Uncini Manganelli, vice-président directeur d’adidas et directeur général d’adidas Running & Credibility Sports, a déclaré: «Chez adidas, nous cherchons toujours à combiner les connaissances des athlètes avec des technologies nouvelles et innovantes pour créer les meilleurs produits de course à pied. Avec cette approche, nous visons à servir et à ravir différents coureurs avec des expériences diverses en fonction de leurs besoins; que ce soit pour courir plus vite, atteindre des objectifs personnels, courir plus longtemps ou pour se sentir plus à l’aise, apportant toujours de nouveaux avantages précieux que les coureurs peuvent ressentir. Cette première innovation de l’industrie de la semelle intermédiaire positionne adidas 4DFWD comme notre

la semelle intermédiaire de course imprimée numériquement la plus avancée à ce jour et présente le potentiel de la technologie 4D pour transformer les études de physique et de biomécanique en solutions de performance. Nous avons hâte que les coureurs ressentent et expérimentent ce nouveau produit qui offrira des sensations nouvelles et excitantes.

Phil DeSimone, directeur du développement des produits et des affaires de Carbon, a déclaré: «Notre collaboration avec adidas a consisté à explorer en profondeur ce qui est possible. Pour cette nouvelle génération de chaussures de course, 4DFWD, les ingénieurs d’adidas ont conçu un treillis unique de semelle intermédiaire qui tire pleinement parti du processus Carbon DLS pour une production à grande échelle. L’équipe des matériaux de Carbon s’est associée à adidas pour développer un matériau plus léger et plus rigide qui traduit efficacement l’impact vertical en mouvement vers l’avant. Nous nous sommes libérés des limites de conception de la fabrication traditionnelle et avons repensé l’ensemble du cycle de vie du développement de produits en élargissant ce qui peut être fabriqué et en accélérant la concrétisation des idées intelligentes. »

La adidas 4DFWD sera disponible en trois coloris spécifiques, dont une collection spéciale Tokyo, qui sera la principale chaussure de podium pour les athlètes à Tokyo cet été. Lancée pour la première fois dans un coloris noir et rouge solaire, la adidas 4DFWD sera disponible dans l’application adidas. L’inscription à un

la chance d’acheter l’une des chaussures limitées est du 5 au 16 mai.

Le coloris Tokyo Collection sera disponible à partir du 1er juillet, avant une baisse mondiale à partir du 12 août.

Pour en savoir plus, visitez: www.adidas.com/4d_fwd. Suivez la conversation sur Instagram, Facebook et Twitter en utilisant # adidas4DFWD et @adidasrunning.

