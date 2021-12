Adidas a vendu plus de 22 millions de dollars en NFT, mais il a rencontré quelques accrocs en cours de route

Les 30 000 NFT Into the Metaverse d’Adidas ont été frappés quelques heures après leur mise en vente vendredi. Chaque NFT a coûté 0,2 ETH, ce qui équivaut actuellement à environ 765 $, et la société a vendu 29 620 NFT (« Adidas et ses partenaires » ont conservé 380 pour les « événements futurs »), ce qui signifie que la société a gagné plus de 22 millions de dollars sur les ventes au cours de la période de un après-midi. (Le prix d’Ethereum a baissé pendant l’écriture de cette histoire, ce qui rend difficile l’identification d’un nombre exact.)

Adidas a créé les NFT en partenariat avec Bored Ape Yacht Club, Punks Comics et GMoney (un pseudonyme passionné de crypto). L’achat d’un NFT donne aux propriétaires l’accès à des biens physiques spéciaux, comme un sweat à capuche et le survêtement portés par le Bored Ape que possède Adidas, et à des expériences numériques à venir. Cependant, la marchandise physique ne sera pas disponible avant 2022, selon la FAQ d’Adidas, donc les acheteurs se contentent essentiellement de passer des précommandes coûteuses pour les vêtements.

Adidas a offert 20 000 NFT en accès anticipé

La société a offert un accès anticipé à 20 000 NFT aux personnes possédant des jetons Adidas Originals spéciaux, des jetons GMoney, des NFT Bored Ape Yacht Club, des NFT Mutant Ape Yacht Club et des NFT Pixel Vault – rendant un NFT déjà difficile à obtenir disponible en premier. à un nombre très limité de personnes.

La frappe d’accès anticipé a commencé peu avant 13 h 30 HE, mais Adidas a rapidement rencontré un problème avec les propriétaires du Mutant Ape Yacht Club n’étant pas en mesure de frapper les NFT qui l’ont forcé à faire une pause. Adidas a promis de rembourser tous ceux qui ont perdu les frais d’essence (qui sont des frais prélevés pour frapper le NFT) alors qu’il y avait des problèmes.

L’accès anticipé a repris à 17 h HE, et la frappe publique a débuté à 18 h HE. On ne sait pas exactement quand les NFT ont été entièrement vendus, mais le site Web d’Adidas a montré que tous les NFT avaient été frappés quelques minutes après le début de la vente publique. Cependant, une personne a apparemment été en mesure de frapper de nombreux NFT, ce qui a peut-être perturbé le nombre de NFT réellement disponibles.

On ne sait pas si Adidas prévoit d’offrir plus de NFT à l’avenir, mais il taquine sur son site Web que « ce n’est que le début ». Étant donné la rapidité avec laquelle le premier lot s’est vendu – et combien d’argent Adidas a gagné en quelques heures – il semble peu probable que ce soit la seule offre NFT du fabricant de vêtements. Et il voudra presque certainement rivaliser avec son rival Nike, qui vient de racheter une entreprise qui fabrique des chaussures virtuelles et des NFT.

D’autres entreprises peuvent également envisager le succès des NFT d’Adidas avec des signes de dollar dans les yeux, mais avant de se précipiter vers la blockchain la plus proche, elles pourraient vouloir considérer le récit édifiant des NFT prévus pour STAKER 2. Le développeur GSC Game World a annoncé les NFT mercredi mais a reçu une réaction rapide des fans. Les développeurs ont essayé de faire baisser la température en tweetant une explication jeudi, mais ils l’ont rapidement supprimé avant d’annoncer qu’il annulerait complètement ses plans NFT.