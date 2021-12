Adidas achète un singe ennuyé, Animoca Brands s’associe à BSC et Blockchain.com pour rendre le NFT plus accessible

DéFi

NFT Mania : Adidas achète un singe ennuyé, Animoca Brands s’associe à BSC et Blockchain.com pour rendre NFT aussi accessible que la crypto

La marque de vêtements Adidas a acheté un NFT Bored Ape Yacht Club (BAYC) pour marquer son entrée dans le métavers. La société s’est également associée aux créateurs de Bored Ape Yuga Labs et à d’autres.

« Aujourd’hui, nous sautons dans le métaverse avec @BoredApeYC, @gmoneyNFT & @punkscomic. Il est temps d’entrer dans un monde de possibilités illimitées », a tweeté la marque.

Adidas a acheté Bored Ape Yacht Club NFT # 8774 pour 46 ETH, selon les données de la blockchain, qui montraient que cet achat avait été effectué en septembre, ce qui en coûtait plus de 156 000 $ à l’époque.

Outre un avatar NFT, le mois dernier, Adidas a collaboré avec le projet de métaverse basé sur Ethereum, The Sandbox.

Le rappeur Pitbull rejoint également l’espace NFT en signant un accord pluriannuel avec la plate-forme NFT axée sur la musique OneOf pour une somme d’argent non divulguée. L’accord verra d’abord Pitbull évangéliser pour OneOf, puis lancera plus tard ses propres NFT.

La plate-forme NFT basée sur Tezos est soutenue par le producteur de musique vétéran Quincy Jones, qui vise à répondre aux besoins NFT de l’industrie de la musique. Plus tôt cette année, les Grammys se sont également associés à OneOf pour une série de NFT de 3 ans.

« S’ils sont utilisés à leur plein potentiel, les NFT renforceront l’industrie de la musique comme peu d’autres technologies l’ont jamais fait », a déclaré l’équipe OneOf à l’époque.

La Premier League anglaise envisage également un partenariat avec une plate-forme de crypto-monnaie qui fournit des NFT, selon The Times. Le plan est d’adopter une approche « lente et prudente » qui sera différente du modèle d’engagement des fans fourni par des plateformes comme Socios, sur lesquelles plusieurs équipes de Premier League ont lancé leurs jetons.

Accélérer l’adoption

Dans l’industrie de la cryptographie, Animoca Brands, la société derrière Axie Infinity (AXS), s’est associée à Binance Smart Chain (BSC) pour lancer un programme d’investissement de 200 millions de dollars pour incuber et accélérer les startups de jeux cryptographiques ainsi que pour augmenter l’adoption généralisée de la technologie blockchain.

Le nouveau programme d’investissement soutiendra les jeux GameFi et blockchain, qui nécessitent le financement d’une piste pour construire leurs produits.

« Le jeu est l’un des piliers solides du Web 2.0, atteignant des milliards d’utilisateurs », a déclaré Gwendolyn Regina, directrice des investissements chez BSC Accelerator Fund, dans un communiqué. « Son cas d’utilisation réel à grande échelle en fait l’un des principaux domaines d’intérêt pour l’adoption massive de la cryptographie afin d’intégrer les consommateurs de détail dans le monde Web 3. »

Selon Nansen, profitant de la popularité de Gamefi, par rapport à début octobre, le nombre de transactions quotidiennes a augmenté de près de 170 %, et la consommation des frais d’essence journaliers a augmenté de près de 353 %. pic.twitter.com/WJvnDgYoYS – Wu Blockchain (@WuBlockchain) 3 décembre 2021

Cette semaine, la plate-forme d’actifs numériques Blockchain.com a également annoncé qu’elle lancerait sa propre plate-forme NFT, qui sera alimentée par la place de marché NFT OpenSea.

La plate-forme est actuellement en phase bêta mais est ouverte aux particuliers pour s’inscrire sur sa liste d’attente.

La société vise à relever les « mêmes défis » d’adoption auxquels la cryptographie a été confrontée à ses débuts. Blockchain veut rendre l’accès au marché NFT, qui est actuellement trop complexe pour être « aussi simple que d’accéder au marché de la cryptographie », écrit-il dans un article de blog.

Les échanges cryptographiques Coinbase et FTX.US ont lancé leurs propres marchés NFT en octobre, tandis que Binance l’a fait avant cela en juin.

