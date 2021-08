Adidas annonce Mirabai Chanu comme visage de sa campagne “Stay In Play”

in

La marque a déclaré avoir constaté que les adolescentes abandonnaient le sport à un rythme alarmant.

Adidas a annoncé que Mirabai Chanu était le visage de sa campagne “Stay In Play” pour sa dernière innovation de produit conçue pour garder plus de menstruations dans le sport. Le nouveau collant TechFit Period Proof a une couche absorbante pour aider à protéger contre les fuites lorsqu’il est porté avec un tampon ou une serviette, a déclaré la société.

La marque a déclaré avoir découvert que les adolescentes abandonnaient le sport à un rythme alarmant, l’une des principales raisons étant la peur des fuites menstruelles. “En utilisant ces informations, la marque a décidé de créer un produit qui aide les athlètes à rester dans le sport tout au long de leur cycle en leur offrant une couche de protection supplémentaire”, a-t-il ajouté dans un communiqué.

« Notre engagement est de révolutionner notre offre de produits et de services afin de mieux répondre aux besoins de notre communauté féminine diversifiée. Notre ambition avec ce produit est de maintenir les femmes dans le sport en leur donnant la confiance nécessaire pour s’entraîner pendant leurs règles », a déclaré Sunil Gupta, directeur principal de la marque Adidas, Inde.

« Je suis ravie de voir les produits qui aideront les filles à briser les barrières et à passer à l’action. L’envie de rester en jeu quelle que soit la situation a toujours été ma priorité. En voyant ces innovations de produits d’Adidas, je suis convaincu que nous aiderons les filles du monde entier à rester dans le sport », a ajouté Chanu.

« Utilisant la nouvelle technologie Adidas Flow Shield, les collants ont un ensemble de couches absorbantes et une membrane qui aident à protéger contre les fuites, donnant aux athlètes une confiance accrue tout en s’entraînant pendant leurs règles. Une couche absorbante, une couche absorbante et une couche anti-fuites travaillent ensemble pour offrir une protection, tandis qu’un cadre de liaison maintient chaque couche ensemble et maintient le collant en place », a déclaré Adidas.

