Adidas, Bestseller et H&M signent des accords pour Infinna Fiber – WWD

Adidas, Bestseller et H&M sont parmi les derniers investisseurs de marque dans l’innovation de la fibre circulaire.

Infinited Fiber Co. a dévoilé lundi son dernier tour de table. Le tour a totalisé 30 millions d’euros et s’est clôturé le 30 juin et aidera Infinited à faire évoluer sa fibre Infinna à tirage limité fabriquée à partir de déchets textiles.

Pas plus tard que la semaine dernière, Patagonia a annoncé avoir signé un accord pluriannuel avec Infinited Fiber Co. pour accéder à Infinna. Comme Patagonia, H&M Group et Bestseller ont signé un accord de vente pluriannuel avec la société pour garantir son accès aux quantités convenues d’Infinna de l’usine phare prévue.

Le produit phare a été dévoilé en avril et sera situé en Finlande avec une capacité de production annuelle de 30 000 tonnes métriques (environ 100 millions de t-shirts fabriqués avec 100 % d’Infinna) une fois ouvert en 2024.

« Nous sommes ravis de poursuivre notre aventure avec Infinited Fibre Company en investissant davantage dans cette entreprise », a déclaré Nanna Andersen, responsable de H&M Co:Lab, la branche d’investissement du groupe H&M. H&M a investi dans l’entreprise en 2019. « Être rejoint par d’autres marques mondiales témoigne clairement de la conviction commune de l’évolutivité de leur technologie ainsi que de l’équipe qui la sous-tend. Plus important encore, cela montre également l’énorme potentiel de leur fibre textile régénérée pour conduire l’industrie vers un avenir de mode plus durable. »

Lise Kaae, membre du conseil d’administration d’Invest FWD (la branche d’investissement de Bestseller), a déclaré qu’Infinited “a l’opportunité de boucler la boucle dans l’industrie de la mode avec le recyclage textile-textile”, exprimant l’alignement avec les objectifs de durabilité de la marque de mode rapide.

Avec l’ambition d’avoir neuf produits sur 10 fabriqués à partir de matériaux durables d’ici 2025, la vice-présidente senior de la durabilité d’Adidas, Katja Schreiber, a déclaré : matériaux à base de cellulose avec Infinited Fiber Company.

Les récents investisseurs de la marque, dont H&M et Adidas, se sont révélés “à la traîne” sur les objectifs de transparence et la réduction de l’utilisation globale des synthétiques dans un rapport de la Changing Markets Foundation à but non lucratif publié la semaine dernière.