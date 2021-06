Adidas crée des vêtements de sport TechFit à l’épreuve des périodes – WWD

Adidas jette son muscle considérable derrière un sujet sensible : la menstruation.

Le géant allemand du sport lancera aujourd’hui une nouvelle catégorie de produits soutenue par une campagne marketing mondiale : Stay in Play. La collection de collants et shorts TechFit Period Proof comprend une couche absorbante pour protéger contre les fuites lorsqu’elle est portée avec un tampon ou une serviette. Il est destiné à aider les personnes qui ont leurs règles à se sentir en confiance lorsqu’elles pratiquent un sport, ainsi qu’à les empêcher d’abandonner. Adidas a cité une étude qui a révélé qu’une personne sur quatre qui a ses règles dans le monde arrête de faire du sport pendant l’adolescence, en grande partie parce qu’elle a peur des fuites menstruelles.

Kim Buerger, chef de produit senior pour les vêtements pour femmes chez Adidas, a déclaré que l’entreprise s’engage à fournir des vêtements qui peuvent les aider à se détendre et à rester impliqués dans la pratique du sport.

Buerger a déclaré qu’Adidas avait travaillé pendant deux ans pour développer la gamme TechFit et, après de nombreux tests et remaniements, avait créé un produit qui offre trois couches : absorbant, absorbant et anti-fuite.

« Nous avons commencé à concevoir cette collection de l’intérieur vers l’extérieur », a-t-elle déclaré. « Nous savions qu’il devait être confortable et respirant, mais surtout, il devait remplir son rôle de protection contre les fuites. Notre ambition avec ce produit est de garder plus de personnes dans le sport en leur donnant la confiance nécessaire pour s’entraîner pendant leurs règles.

Même si 900 millions de personnes dans le monde ont leurs règles, la plupart ne sont pas éduquées sur le sujet. Adidas a analysé les données de plus de 14 000 athlètes au Royaume-Uni et a constaté que 82,3% des participantes ont déclaré n’avoir jamais reçu d’éducation sur leur cycle menstruel dans le contexte du sport ou de l’exercice, et parmi celles qui ont un entraîneur, 81,5% n’ont jamais parlé à leur entraîneur au sujet de leur cycle. Aux États-Unis, 65,3 pour cent n’ont pas reçu d’éducation sur le sujet et 75,8 pour cent n’ont pas discuté du cycle menstruel avec leur entraîneur.

Buerger a reconnu que le sujet de la menstruation est toujours “très tabou”, mais Adidas espère que cela pourra être atténué en ayant une conversation sur le sujet.

C’est là qu’intervient le Dr Georgie Bruinvels, directrice des sciences du sport et athlète féminine chez Orreco, une entreprise de performance sportive basée au Royaume-Uni.

“C’est formidable de voir que le paysage pour les filles et les femmes dans le sport progresse, mais il est évident que malgré cela, le cycle menstruel est toujours un domaine embarrassant et, par conséquent, est généralement négligé et ignoré”, a-t-elle déclaré. mentionné. « Compte tenu de l’impact que le cycle menstruel peut avoir sur la participation et la qualité de vie globale, cela doit changer. L’éducation est le point de départ ultime par lequel celles qui ont leurs règles peuvent être renforcées par une meilleure compréhension d’un processus physiologique essentiel. L’éducation permettra une discussion progressive, aidant à briser les barrières associées à l’activité physique et au cycle menstruel.

Elle a travaillé avec Adidas pour créer le « Plan de cours », un outil éducatif gratuit et complet qui explique le cycle menstruel, comment le gérer, quelles activités sont les mieux adaptées aux différentes périodes du mois, et plus encore. Il existe également des plans d’activités pour chaque moment du cycle qui suggèrent des exercices, allant du roulement de mousse et des poses de yoga à la course sur place et aux squats.

Ce plan de cours est conçu pour être utilisé par les écoles, les parents et les entraîneurs afin de fournir aux jeunes qui ont leurs règles les outils nécessaires pour comprendre et gérer leur cycle.

Adidas a également fait appel à quelques-uns de ses athlètes parrainés – l’athlète britannique d’athlétisme et médaillé olympique Jazmin Sawyers et Layshia Clarendon de la WNBA des Minnesota Lynx, pour partager leurs propres expériences d’entraînement et de compétition pendant leurs règles.

“Vous pouvez bien performer dans le sport malgré vos règles, cela ne vous définit pas, mais vous devez apprendre à vous ajuster et à le gérer du mieux que vous le pouvez et n’oubliez pas qu’il y a des gens pour vous soutenir tout au long de votre voyage”, a déclaré Sawyers. «Je vous demande juste de ne pas perdre espoir et de faire tout votre possible pour rester dans le sport. Nous avons besoin de plus de femmes dans le sport et rappelons-nous que les femmes que vous voyez faire du sport, que ce soit en tant qu’amatrices ou à un niveau plus professionnel, ont probablement fait face à quelque chose de similaire et ont fait face à certains défis inhérents au fait d’être une athlète et une personne qui a ses règles, ont réussi à trouver un moyen de faire les deux en comprenant ce dont leur corps a besoin et en s’appuyant sur les autres pour le soutenir.

Buerger a déclaré que le lancement initial de la collection TechFit Period Proof comprendra un collant 7/8 et un short de vélo, qui offrent tous deux un coussinet léger sans couture, créé à partir de matériaux durables Primegreen et Aeroready. Plus tard cette année, un short de trois pouces sera ajouté et la saison prochaine, le choix de couleurs s’étendra au-delà du noir.

La collection sera proposée à la vente sur le site de commerce électronique Adidas et sur son application dans le monde à partir du 15 juin. Le collant coûtera 65 $ et le short 45 $.

Adidas n’est pas le seul à cibler les personnes qui ont leurs règles. La marque de sous-vêtements Thinx a bâti une entreprise de plus de 80 millions de dollars en créant une gamme de sous-vêtements qui peuvent y être saignés, éliminant ainsi le besoin d’acheter des produits sanitaires, et s’est depuis étendue aux vêtements de sport comportant des sous-vêtements intégrés pour les règles. La styliste hollywoodienne Karla Welch a créé The Period Company pour vendre des sous-vêtements et des serviettes réutilisables, Ruby Love propose à la fois des sous-vêtements et des maillots de bain, et d’autres petites marques telles que Knix et Saalt sont également sur le marché.

Mais Adidas est la première des grandes marques de sport à se lancer dans ce métier. Nike a un plan d’entraînement pour les femmes sur son site Web lié à leur cycle, mais n’est lié à aucun vêtement spécifique à une période à porter. Et une recherche sur le site d’Under Armour ne trouve aucune mention de vêtements d’époque.