Adidas et Reebok ciblent des sites Web sur des contrefaçons présumées – WWD

Adidas s’attaque aux contrefaçons présumées.

Dans une plainte déposée devant un tribunal fédéral de Floride, Adidas et sa filiale Reebok – qui est en train d’être vendue pour être vendue – ont ciblé des dizaines de sites Web qui, selon eux, vendent des produits contrefaits et contrefaits, notamment des baskets Yeezy et Reebok.

Les sites Web qu’ils ciblaient incluent ceux qui empruntent ou modifient leurs noms, y compris adidasco.com, adadassuperstar.com, adidasaustralia.com et d’autres. Adidas et Reebok ont ​​déposé des plaintes pour contrefaçon et contrefaçon de marque pour la vente des produits à des prix très avantageux par rapport aux prix des originaux, et pour cybersquattage en s’appropriant leurs noms de domaine, selon la plainte.

« Pour lutter contre le préjudice indivisible causé par les actions combinées des défendeurs et d’autres personnes ayant un comportement similaire, les plaignants dépensent chaque année d’importantes ressources monétaires et autres dans le cadre des efforts d’application des marques, y compris les frais juridiques, les frais d’enquête et les mécanismes de soutien pour l’application de la loi, tels que comme formation sur le terrain, guides et séminaires », ont-ils écrit dans le procès.

« La croissance exponentielle de la contrefaçon sur Internet a créé un environnement qui oblige les entreprises, telles que les plaignants, à consacrer beaucoup de temps et d’argent à un large éventail d’efforts pour protéger à la fois les consommateurs et eux-mêmes de la confusion et de l’érosion de la bonne volonté incarnée par les plaignants ‘ marques », ont-ils écrit.

Dans le costume, Adidas et Reebok ont ​​également réitéré leur propriété de leurs symboles de marque reconnaissables – de nombreuses variétés et combinaisons de l’iconographie Adidas et des motifs à rayures, ainsi que les logos Reebok.

“Les activités illicites identifiées ci-dessus des défendeurs sont susceptibles de provoquer de la confusion, de la tromperie et des erreurs dans l’esprit des consommateurs avant, pendant et après le moment de l’achat”, ont-ils écrit.

“En outre, la conduite fautive des défendeurs est susceptible de créer une fausse impression et de faire croire aux clients qu’il existe un lien ou une association entre les produits authentiques respectifs des demandeurs et les produits de contrefaçon des défendeurs, ce qui n’est pas le cas”, ont-ils déclaré.

Un certain nombre de sites Web des défendeurs n’ont pas pu être joints pour commenter vendredi.

Adidas, qui applique vigoureusement ses droits d’utilisation des rayures et des droits, est connue pour ses poursuites contre ses rivaux dans le commerce qu’elle perçoit comme empiétant sur son territoire par l’utilisation de rayures. Les marques de vente au détail de mode, dont Forever 21, Skechers et, récemment, même la maison de design Thom Browne ont été la cible des litiges de la société d’athlétisme concernant ses marques de commerce.

Le différend avec Thom Browne est en cours, et la marque de créateurs a répondu, défendant son utilisation de rayures et affirmant qu’elle le faisait avec le consentement d’Adidas depuis plus d’une décennie.

Mais les contrefaçons présumées, telles que celles en cause dans cette affaire, relèvent d’une catégorie différente et sont également contrôlées par les douaniers américains.