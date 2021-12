Adidas lance officiellement la collection ‘Teamgeist’ pour le Bayern Munich

Adidas vient de sortir officiellement son maillot de retour « Teamgeist » tant attendu, réinventant le modèle emblématique de la Coupe du Monde de la FIFA 2006. Adidas a lancé ce nouveau kit pour neuf des meilleurs clubs de la marque, dont le Bayern Munich, Manchester United, le Real Madrid et Arsenal.

: Sortie des maillots Adidas 2021-22 Teamgeist – Ajax, Arsenal, Celtic, FC Bayern, Boca Juniors, Flamengo, Juventus, Manchester United et Real Madrid : https://t.co/1rYTL1udef – Footy Headlines (@Footy_Headlines) 2 décembre 2021

« La collection Teamgeist ravivée est un moyen fantastique de célébrer un design aussi emblématique. De nombreux fans se souviennent encore de cette époque autour de 2006 et se sentent à l’aise et excités lorsqu’ils voient les remakes, car cela leur rappelle de si bons souvenirs », a déclaré Jürgen Rank, directeur principal du design chez adidas.

Vous aimerez probablement le kit pour sa simplicité et sa nostalgie ou ne l’aimerez pas (comme moi) parce qu’il est ennuyeux et ne fait rien de nouveau. Le kit Bayern Munich est juste étrange mais au moins semble meilleur que l’édition d’Arsenal de ce kit. Deux des meilleurs kits de cette nouvelle collection pourraient être le Real Madrid et l’Ajax.

La nouvelle collection Bayern Munich Teamgeist est disponible à la vente sur le site Bayern Shop et il y a aussi des sweat-shirts et des chapeaux de cette collection à acheter. Que pensez-vous des nouveaux kits ? Les achèterez-vous ? Faites le nous savoir dans les commentaires!