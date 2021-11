Adidas Originals s’associe à Coinbase et à la Sandbox

Cette semaine, Adidas a fait un pas de géant vers l’écosystème crypto en officialisant son partenariat avec Coinbase, l’échange crypto américain, et The Sandbox, le projet Metaverse qui enthousiasme la communauté crypto.

Adidas renforce ses liens avec l’écosystème crypto

Cela a été une semaine intéressante pour Adidas Originals car il a annoncé deux partenariats clés qui le relient au monde de la cryptographie.

Tout a commencé le 22 novembre lorsque The Sandbox a publié un Tweet dans lequel il mentionnait Adidas Originals et leur assurait que rien n’était impossible dans le Metaverse. A quoi Adidas a répondu par la question : Que devrions-nous construire ensemble dans The Sandbox ?

Et, comme preuve qu’Adidas et The Sandbox se sont associés, sur la carte Sandbox, nous pouvons trouver les terres qui appartiennent à Adidas, appelées adiVerse.

Adidas a acquis un terrain dans The Sandbox Metaverse.

Mais les annonces ne pouvaient pas s’arrêter là. Et ainsi, le 24 novembre, Adidas a révélé son partenariat avec Coinbase.

« Nous travaillons en partenariat avec @Coinbase. Probablement rien », a écrit Adidas Originals dans un tweet mercredi. Et bien sûr, Coinbase a répondu au Tweet en disant: « Bienvenue à la fête, partenaire! »

Quels sont vos plans?

Sans aucun doute, Adidas entre dans le monde de la crypto et du Metaverse, mais quels sont ses plans ?

Malheureusement, les détails sont encore rares. Adidas n’a pas révélé pourquoi il a décidé de conclure ces partenariats clés. Néanmoins, la communauté crypto sur Twitter a immédiatement spéculé sur d’éventuels NFT associés à la marque. La vérité est que, si c’est le cas, ce serait une décision intelligente.

Cependant, si nous voulons comprendre pourquoi Adidas utilise cette stratégie, nous devrions probablement voir ce que fait Nike, l’un de ses grands concurrents.

Récemment, Nike a collaboré avec Roblox pour créer une marque virtuelle, sous le surnom de « NIKELAND ». En fait, sur la base de leurs brevets et de ceux en dépôt, il semble que Nike renforce sa présence sur le marché NFT et Metaverse.

Nous voulons connaître votre opinion! Que voudriez-vous qu’Adidas fasse avec Coinbase et/ou The Sandbox ?

