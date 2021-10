Adidas s’associe à Deepika Padukone

adidas renforce sa volonté de démocratiser et de diversifier le sport féminin à travers des personnalités inspirantes.

adidas intègre Deepika Padukone en tant qu’ambassadrice de la marque. Padukone travaillera en étroite collaboration avec adidas sur leur engagement commun envers le fitness ; à la fois physique et émotionnel. «En tant qu’icône mondiale de la jeunesse et championne du bien-être mental et de l’amélioration personnelle, Deepika Padukone s’inscrit parfaitement dans l’ambition de la marque de créer un changement positif à travers le sport et le mouvement. Ensemble, nous espérons inspirer davantage de femmes à voir et à réaliser leurs possibilités », a déclaré Sunil Gupta, directeur principal de la marque adidas, Inde.

Selon l’entreprise, le sport faisant partie intégrante de sa vie, Padukone incarne la force et la résilience comme aucune autre tout en encourageant des millions de personnes à travers le monde. Ensemble, ils créeront une puissante synergie car les deux partagent des valeurs similaires. Reprenant l’attitude de la marque «Impossible is Nothing», le partenariat vise à témoigner de la suppression des barrières et des possibilités illimitées, inspirant à la fois les générations actuelles et futures.

Avec Padukone rejoignant la liste d’athlètes féminines et de partenaires d’adidas dans le monde entier, adidas renforce son objectif de démocratiser et de diversifier le sport féminin grâce à des personnalités inspirantes. Pour Deepika Padukone, être une athlète et faire du sport a joué un rôle énorme dans la formation de sa personnalité et l’a aidée à devenir la personne qu’elle est aujourd’hui. « Cela m’a appris des valeurs qu’aucune autre expérience de vie ne pourrait avoir. Aujourd’hui, la forme physique, à la fois physique et émotionnelle, fait partie intégrante de mon mode de vie », a-t-elle souligné.

