Adidas s’associe à X-Men pour révéler de nouveaux super-héros Predators

Weston McKennie dans les nouveaux X-Men Predators

Adidas a révélé un nouveau design audacieux pour le Predator Freak dans le cadre d’une nouvelle collaboration avec Marvel.

La collection Adidas x Marvel X-Men, inspirée des super-héros Marvel X-Men, relie les attributs de Wolverine aux innovations et spécifications de la franchise Predator.

La mise à jour du pack du Predator Freak propose de nouveaux blocages, couleurs et graphiques inspirés de Wolverine et de ses capacités physiques améliorées. La nouvelle mise à jour sera portée par les principaux athlètes Adidas, notamment Weston McKennie et Lena Oberdorf.

Dans le cadre de la collection adidas x Marvel X-Men, une sélection d’artistes renommés de Marvel ont également créé une série de croquis de joueurs individuels, donnant vie aux qualités footballistiques surhumaines des athlètes Adidas sous forme de bande dessinée.

La collection Adidas x Marvel X-Men est une mise à jour du design, ce qui signifie que la technologie est identique aux modèles de base en ligne du Predator Freak.

Parlant de la collaboration, Bruno Marrant, Senior Product Manager, Adidas Football a déclaré: «C’est une opportunité vraiment excitante pour nous de mettre en valeur les qualités surhumaines de contrôle et de vitesse qui unissent certains des meilleurs joueurs de football au monde et certains des meilleurs. -les personnages X-Men adorés.

«Les designs sont audacieux et ludiques, utilisant des couleurs primaires qui donnent instantanément vie au monde de Marvel tout en capturant le style de la franchise Predator. Nous espérons que le nouveau pack inspirera nos athlètes Adidas à des performances plus surhumaines sur le terrain. »

Lancé à l’origine en janvier 2021, Predator Freak est une silhouette tranchante comme un rasoir avec une tige qui déploie les pointes en caoutchouc Demonskin exclusives d’Adidas pour offrir aux joueurs une meilleure adhérence. Une construction enveloppante à 360 degrés brouille les lignes entre la tige et la semelle extérieure pour un contrôle total du ballon, tandis que le

L’empeigne sans lacet dispose d’une grande zone de frappe afin que les joueurs puissent affiner la trajectoire à chaque passe et tir.

La collection adidas x Marvel X-Men Predator Freak est disponible en ligne et dans les magasins Adidas à partir de AED 429.

Pour en savoir plus, visitez: www.adidas.ae et suivez la conversation sur Instagram et Twitter @adidasmena.

En savoir plus sur l’application Sport360