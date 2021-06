Adieu à Delia Fiallo, la mère des feuilletons latino-américains – El Sol de México

in

De Delia Fiallo, l’écrivain d’origine cubaine décédée ce mardi à Miami à l’âge de 96 ans, Televisa a adapté trois telenovelas, initialement produites au Venezuela : Esmeralda, avec Leticia Caderon en 1997 et avec Claudia Martín, 2004. Sans ton regard, sous le titre de Mariana de la noche, avec Alejandra Barros en 2003 et La Señorita Elena, qui s’appelait Vivo por Elena au Mexique, avec Victoria Rufo en 1998.

“Delia a ses origines en tant qu’écrivaine de feuilletons radiophoniques et fait le saut à la télévision. Dans son cas, elle obtient de grands succès au Venezuela, qui sont reproduits avec de grands adaptateurs mexicains dans les productions de Televisa”, explique le spécialiste de la telenovela Alfredo Gudini dans une interview.

“Delia institue le mélodrame classique, avec le romantisme et le triomphe de l’amour sur le mal et d’autres complications dans l’intrigue, mais le bien l’emporte toujours. L’archétype qui a été beaucoup traité à la radio et apparu à la télévision à ses débuts il y a 70 ans ” , passe en revue El Sol de México sur les histoires de l’écrivain cubain qui ont également été adaptées en Colombie.

Gudinni se souvient d’autres tubes comme La zulianita, qui a été enregistré ici sous le titre Un refuge pour l’amour avec Zuria Vega en 2012. Cristal, adapté en El privilegio de amar avec Adela Noriega en 1999 et Triunfo del amor avec Maite Perroni en 2011.

Alfredo se penche sur le discours selon lequel “Delia crée des personnages féminins dans chacune de ses histoires de l’archétype des romans classiques. Une femme légère qui va faire son truc face au bien et à la longue souffrance qui l’affronteront, le galant qui appartient à la haute société et tombe amoureux de la pauvre fille, le classique des feuilletons dont Delia imprègne ses intrigues.

“Et à cette époque, il n’était pas très profond de savoir si la femme pouvait vraiment être capricieuse, il est démontré qu’elle n’était née que pour aimer, si peut-être elle avait un fils perdu dans les environs et que les retrouvailles se produisent parce que le sang appelle.”

L’experte se souvient avec émotion de Delia Fiallo, « la mère des feuilletons latino-américains », grâce à laquelle d’innombrables nouvelles intrigues ont vu le jour, « adaptées au contemporain de chaque époque », à partir de ses créations originales.