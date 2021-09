Adieu à Fujinami avec les honneurs

in

23/09/2021

Act à 11:44 CEST

Takahisa Fujinami a annoncé il y a quelques jours que l’épreuve Trial GP au Portugal le week-end dernier serait sa dernière course. Le pilote japonais Repsol Honda prend sa retraite après avoir été une référence dans les essais au cours des dernières décennies. Son équipe lui a dédié une vidéo d’adieu émouvante dans laquelle certaines des personnes qui ont marqué la carrière professionnelle de Fuji ont tenu à le remercier pour tout ce qu’il a fait pour ce sport.

Toni Bou, Doug Lampking, Jordi Tarrés, Dani Pedrosa, Marc Márquez et Pol Espargaró, Entre autres, ils voulaient faire partie de cet adieu et, avec l’équipe Repsol Honda, ils ont dédié quelques mots à un athlète charismatique, très aimé et avec un grand record dans le monde du trial.

De la part de l’équipe Repsol Honda, nous vous remercions pour tout ce que vous nous avez donné, ainsi que pour tous les bons moments que nous avons vécus ensemble dans cette aventure passionnante. Ce fut une histoire longue et passionnante à la fois. Bonne chance Fujigas !