Adieu à la Dame d’Amérique : l’actrice Rosita Quintana décède à 96 ans – El Sol de México

L’Association nationale des acteurs a annoncé le décès de la première actrice Rosita Quintana, à 96 ans.

Via son compte Twitter, l’association a confirmé le décès de Quintana et a adressé ses condoléances à la famille et aux amis.

Le 27 juillet, l’artiste d’origine argentine et de nationalité mexicaine avait subi une intervention chirurgicale pour retirer une tumeur à la thyroïde.

Après son intervention, Quintana est resté hospitalisé pendant quelques semaines, en raison de complications liées à l’âge.

Les restes de Rosita Quintana devraient être transférés à la cathédrale métropolitaine de Mexico.

Grande actrice de l’âge d’or du cinéma au Mexique

L’artiste connue sous le nom de « La Dama de América » était également un chanteur et auteur-compositeur d’origine argentine. Son vrai nom était Trinidad Rosa Quintana et elle était l’une des grandes figures féminines de l’âge d’or du cinéma mexicain.

C’est Jorge Negrete en 1947, qui, lors d’une de ses tournées en Amérique du Sud, rencontre Quintana et l’invite à travailler au Mexique, où depuis lors il commence à consolider sa carrière.

Au cinéma, il a partagé la scène avec de grandes figures telles que Germán Valdés “Tin Tan”, Arturo de Córdoba, Joaquín Pardavé et Pedro Infante entre autres.